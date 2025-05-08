Сегодняшняя памятная дата важна для Европы и всего мира.

О том, какой сегодня праздник наступает в Европе, хорошо известно каждому украинцу. В мире чествуют память жертв Второй мировой войны, а церковь вспоминает знаменитого апостола. В народе об этой дате есть несколько интересных верований.

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Какой сегодня праздник церковный

Зная историю мира, становится понятно, почему праздник сегодня - церковный день почитания всех жертв в Второй мировой войны. В церквях проводят панихиду по умерших военным и гражданским.

Интересно узнать, какой сегодня церковный праздник наступает по новому стилю - это день памяти апостола Иоанна Богослова. Он был одним из учеников Иисуса и, возможно, автором Евангелия от Иоанна - мнения ученых насчет последнего разделились. По старому календарю принято вспоминать апостола и евангелиста Марка.

Какой сегодня праздник в Украине

8 мая является датой рождения многих выдающихся соотечественников, среди которых художник Данила Лидер, писатель Олесь Ульяненко, фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец.

Кроме того, вместе со всем миром праздник сегодня в Украине посвящен капитуляции Германии во Второй мировой войне - День памяти и примирения, а также победы над нацизмом. Это одновременно радостная и скорбная дата - нацистов победили, но ценой многих жизней. Общие потери военных гражданских жителей Украины оцениваются примерно в 8-9 миллионов.

Какой сегодня праздник в мире

Как и наша страна, весь мир отмечает сегодня Праздник памяти и примирения, а в европейских странах проводят памятные и информационные мероприятия, посвященные Второй мировой.

Ещё одно достойное упоминания торжество - Международный день Красного креста, что проводится в день рождения основателя организации Жана Анри Дюнана.

Есть и мировые известные личности, чья дата рождения приходится на 8 мая: национальный герой Мексики Мигель Идальго, 33-й президент США Гарри Трумэн, экономист Фридрих Гаек, кинорежиссер Роберто Росселлини, певец Энрике Иглесиас.

Какой праздник 8 мая в народе

Интересные обычаи про праздник сегодня есть у украинцев. У наших предков было принято собирать крапиву, из которой готовили супы, пироги и салаты. Молодая майская крапива считалась наиболее полезной. Традиционно день считается удачным для посева зерновых и овощей.

Что нельзя делать сегодня

По давним верованиям, 8 мая - праздник, неудачный для свадьбы и ремонта. Также есть поверье, что нельзя повышать голос на близких и рассказывать чужие секреты, иначе пострадает собственная репутация.

Наши предки сформировали такие погодные приметы об этом дне:

если третий день подряд дождит, то ожидайте небывалого урожая летом;

появилась радуга - к улучшению погоды;

если облачно, но видно пчел и пауков, то дождя не будет.

Если обратиться к прогнозу синоптиков, то погода 8 мая будет пасмурной и прохладной, но сухой в большинстве областей.

У кого День ангела сегодня

Православная церковь по новому стилю вспоминает святых с именами Адриан, Арсений, Иван и Ян - их тезки празднуют именины.

Если вы придерживаетесь старого стиля, то День ангела сегодня отмечают Василий, Марк, Сергей и Ника.

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