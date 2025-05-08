Под обстрелами были Донецкая, Черкасская и Сумская области.

Россия "отметила" объявленное еютрехдневное перемирие до 9 мая ударами по украинским городам - под обстрелами были Донецкая, Черкасская и Сумская области.

В частности, РФ ночью атаковала Константиновку в Донецкой области. Как сообщают местные тг-каналы, под ударом был 9-этажный жилой дом. Предварительно, одного человека удалось спасти из-под завалов.

Также в ГСЧС сообщают, что вечером под прицелом ударных дронов была Уманщина, один человек пострадал.

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Отмечается, что в результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме. Также в Дмитрушках обломками БпЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу.

Также Россия утром продолжает наносить удары по Белополью на Сумщине. Об этом сообщил "Суспільному" председатель общины Юрий Зарко около 7 утра. По предварительной информации, из-под завалов удалось спасти женщину.

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, враг совершил авиаудары по территории Белопольской громады. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома и семь хозяйственных построек получили повреждения.

"При обследовании территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах. К сожалению, в результате обстрелов погиб один гражданский человек.

Перемирие Путина

Ранее Путин объявил прекращение огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Россия приурочила его к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Президент Зеленский отреагировал на это заявление, предложив взамен 30-дневное перемирие и сказал, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Как писал Reuters, Военно-воздушные силы Украины сообщили, что после начала режима прекращения огня, объявленного Кремлем, российские самолеты дважды запускали управляемые бомбы по Сумской области.

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