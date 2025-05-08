Екатерина Присяжнюк, Виолетта Орлова

По мнению эксперта, украинцам не доплачивают почти вдвое.

Когда разговор заходит о том, в какой стране самые высокие зарплаты, Украину, как правило, не вспоминают. Уровень оплаты труда в нашей стране заметно ниже по сравнению со странами Европы, а минимальная зарплата не покрывает базовых потребностей. Финансист, независимый финансовый советник Елена Шепель объяснила, сколько должны получать украинцы и что будет, если не повышать "минималку".

Какая сейчас минимальная зарплата в Украине - выплаты и цены

Эксперт пояснила, что до 2021 года минимальная зарплата в Украине была законодательно связана с прожиточным минимумом. Поднятие прожиточного минимума автоматически влекло за собой повышение минималки и социальных выплат. Сегодня этого нет, и минималка является фиксированной. Хотя на самом деле в идеальном варианте минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму или превышать его.

Государство периодически обнародует официальный вариант фактического размера прожиточного минимума. Так, в декабре 2024 года Минсоцполитики рассчитало фактический прожиточный минимум за ноябрь 2024 года, - на одного человека он составляет 7461,64 грн. В расчетах использованы актуальные цены за ноябрь 2024-го. Сумма состоит из всех основных групп расходов, необходимых для проживания, таких как расходы на питание (3824 грн), стоимость непродовольственных товаров (1449 грн), стоимость наборов услуг - коммуналка, связь, интернет, транспорт и другие. Была вычислена усредненная цифра для всех социальных и демографических групп населения.

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Госбюджетом на 2025 год утвержден минимальный размер заработной платы на весь год на уровне января 2024 года в размере 8000 грн, несмотря на фактическое подорожание товаров и услуг и инфляционные процессы. При этом в марте этого года фактический размер прожиточного минимума составлял уже 10800 грн.

Какая минимальная зарплата в Украине будет справедливой

По мнению Шепель, учитывая инфляцию и рост фактического прожиточного минимума, реальная минимальная зарплата должна составлять не менее 15 тысяч гривен.

Фактический прожиточный минимум охватывает только базовые потребности, а минимальная зарплата должна обеспечивать:

Образование и развитие: расходы на обучение, курсы, книги.

Здоровье: профилактические осмотры, стоматологические услуги, витамины.

Цифровую инфраструктуру: Интернет, мобильная связь, техника.

Непредвиденные расходы: ремонт, лекарства, помощь родственникам.

Отдых и социальная жизнь: культура, путешествия, спорт.

Эти расходы не учитываются в прожиточном минимуме, но являются необходимыми для достойной жизни.

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Что произойдет, если минимальная зарплата не будет повышена

Отказ от пересмотра минимальной заработной платы в течение двух-трех лет при одновременном росте фактического прожиточного минимума приводит к серьезным социально-экономическим последствиям, а прежде всего - к реальному обеднению работающего населения. Шепель объясняет - если минимальная зарплата остается неизменной, а цены на продукты, услуги, коммуналку, лекарства растут (а это и есть рост фактического прожиточного минимума), то покупательная способность минимальной зарплаты падает. Работники на минималке фактически теряют возможность удовлетворить даже базовые потребности, а не только "экономят".

Кроме того, еще одним следствием будет уменьшение социальных выплат, привязанных к минимальной зарплате:

"В Украине много штрафов, налогов, пособий, пенсий, выплат по безработице и больничных привязаны к минимальной зарплате. Если минималку не пересматривать, то эти выплаты не растут, даже если фактическая стоимость жизни выросла".

Среди последствий, по словам финансиста, и большая тенизация экономики. Люди начинают работать "в тени" или частично получать зарплаты "в конвертах", потому что официальная минималка не позволяет выжить. Это снижает поступления в бюджет и Пенсионный фонд. Таким образом, государство теряет контроль над рынком труда.

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Люди, которые имеют работу, но получают минимальную зарплату, фактически оказываются за чертой бедности. Это явление называют "работающая бедность".

Итак, заключает эксперт, если минимальную зарплату не пересматривать в течение нескольких лет, а стоимость жизни продолжит расти, то реальные доходы людей сократятся, возрастет бедность и социальное напряжение, а государство потеряет эффективность как регулятор и защитник населения.

справка Елена Шепель Финансистка, независимый финансовый советник Окончила КНУ им. Шевченко. Изучала финансовый анализ и аналитику в Оксфорде. Финансистка, ментор финансового мышления, экспертка и спикерка по вопросам корпоративных и персональных финансов. На ее счету 50+ выступлений в качестве спикера на темы финансов для бизнес-комьюнити и предпринимателей. Она финансовый эксперт и спикер сети центров Дія.Бізнес, Киевской школы экономики, Международной пивоваренной корпорации Carlsberg, крупнейшего банка с украинским капиталом ПУМБ и др. 300+ украинских бизнесов привела от хаоса к системе. Работала финансовым аналитиком в Международной финансово-аудиторской корпорации Ernst and Young (Испания). Автор экспертных публикаций на платформах TSN.UA, Liga.net, РБК, ELLE, MC.Today и других.

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