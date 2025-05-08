Также она назвала места, которые идеально подойдут для соло-туристов.

Многие туристы предпочитают путешествовать в одиночку по целому ряду причин. Однако на деле не все популярные туристические направления для этого подходят.

Опытная канадская соло-туристка Кристина Форд, на данный момент проживающая в Лондоне, в разговоре с The Independent рассказала, каких популярных направлений стоит избегать путешественникам-одиночкам – среди них есть очень популярные летние курорты.

В первую очередь речь идет о греческом острове Микинос, который очень нравится любителям вечеринок. Но соло-туристам, по мнению Кристины, его следует избегать. В чаастности, она критикует остров как "завышенный по цене, переполненный инфлюенсерами и недружелюбный к путешественникам-одиночкам".

Видео дня

Аналогично она советует избегать испанский остров Ибица: "Если вы не тусуетесь, пропустите его".

Кроме того, Кристина не советует посещать и еще один популярный остров в Греции – живописный Санторини. Она признает, что он "великолепен", но предупреждает, что остров также "полон молодоженов" и та "все слишком дорого".

Также путешественница не рекомендует ездить в одиночку в крупнейший город Турции Стамбул.

"Красиво, но не мой первый выбор для одиноких путешественниц. Лучше всего посещать его с подругой или двумя", – объяняет она.

Одновременно Кристина назвала направления, которые идеально подойдут для соло-туристов.

Первое место в списке лучших европейских соло-направлений, по мнению путешественницы, занимает Хорватия, которую она хвалит за "легкое перемещение по островам" и многочисленные места съемок "Игры престолов", такие как Сплит и Дубровник.

Также Кристина рекомендует посетить греческий остров Гидра, на котором запрещено движение автомобилей. По ее словам, там вы откроете для себя "вдохновляющую поэзию красоту".

Пять "очаровательных" прибрежных деревень, которые формируют путь Чинкве-Терре в Италии, также являются обязательными для посещения. Кристина говорит, что этот район "идеален для одиночных туристов, которые любят бокал вина и чашку лингвини вонголе в конце своего похода".

Также в список путешественницы попали еще два итальянских направления – Рим и Флоренция. Первое из-за "истории, руин, шопинга и лучшего в жизни джелато", а второе – потому что "отлично подходит любителям искусства и историкам" и предлагает "безумный шопинг", включая "один из лучших рынков кожи на открытом воздухе".

Кроме того, Кристина рекомендует посетить Лиссабон и Порту в Португалии, ведь это "светлые города с шармом, доступностью и дружелюбными местными жителями".

Также она призывает тех, кто впервые путешествует в одиночку, исследовать Испанию, но пропустив при этом Барселону. Вместо этого она рекомендует Малагу, Севилью и Ронду. "Испания – это выгодное предложение, и оно предлагает больше, чем вы думаете", – подчеркнула Кристина.

Как сообщал УНИАН, ранее блогерша Фиона из Нью-Йорка рассказала об обратной стороне соло-путешествий.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.