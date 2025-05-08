Бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцов.

Украинские защитники восстановили позиции возле Липцов Харьковской области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в Telegram.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Липцов", - говорится в комментарии к обновленной карте фронта.

В частности, сообщается, что бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от Липцов, об этом говорится в тг-канале бригады.

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"13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцов, Харьковская область. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров)", - сообщают бойцы.

Отмечается, что бои за лесничество продолжались пять с половиной месяцев - с ноября 2024 года. За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

"Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", - сообщают в бригаде.

Также отмечается, что прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В то же время в DeepState по состоянию на вечер 7 мая информировали о продвижении россиян в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке в Донецкой области.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области есть два направления, по которым россияне ведут активные боевые действия: это населенные пункты Липцы и Волчанск. На этих направлениях враг начал наступать еще в прошлом году и не прекращает свои штурмовые действия, констатировал на брифинге в апреле представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в последнее время здесь оккупанты проявляют все большую активность.

Также в Нацвардии сообщали, что в Херсонской области российские оккупанты начинают подготовку к десантной операции и собрали уже несколько сотен лодок.

Также военный эксперт Иван Ступак рассказал, что россияне спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами окружить Покровск. Он добавил, что Россия может попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, Россия может планировать таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.

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