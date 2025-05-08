Кардиналы соберутся на голосование 8 мая.

В первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из дымохода Сикстинской капеллы повалил черный дым.

CNN отмечает, что явного фаворита среди претендентов в преемники Папы Франциска пока нет. Все 133 кардинала, которые принимали участие в голосовании, вернулись в резиденцию Санта-Марта в Ватикане, где будут оставаться в изоляции. Они снова соберутся на голосование в четверг, 8 мая.

"Все кардиналы дали присягу на сохранение тайны и отказались от своих электронных устройств, чтобы предотвратить общение за пределами конклава, утечку информации или внешнее наблюдение. Кардиналы и сотрудники Ватикана получат свои телефоны и устройства обратно только после окончания конклава. Нарушение клятвы секретности влечет за собой автоматическое отлучение от церкви", – говорится в материале.

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В течение следующих трех дней будет происходить до четырех раундов голосования в день. Два будут проводить утром и два днем. Если на пятый день (а это воскресенье), нового понтифика все еще не выберут, кардиналы получат перерыв в голосовании и будут иметь время на молитву.

Два последних Папы Римских – Бенедикт XVI и Франциск, были избраны на второй день голосования. Их предшественник Иоанн Павел II был назначен на третий день.

Голосование за нового Папу Римского

21 апреля 2025 года ушел из жизни Папа Римский Франциск. 88-летний понтифик умер в своей резиденции.

Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На прощание с понтификом приехали десятки тысяч человек, в том числе и иностранные лидеры. В том числе там присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Теперь кардиналы должны избрать нового Папу Римского, который поведет за собой 1,4 миллиарда католиков мира. Конклав начался 7 мая в Ватикане.

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