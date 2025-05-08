Испугался тревоги: в Севастополе 'самоликвидировался' полковник внутренней службы

Сообщается, что вооруженный офицер выбежал на улицу, хаотично стрелял и попал себе в голову.

В Севастополе (временно оккупированный Крым) случайно застрелился начальник военно-врачебной комиссии МВД РФ, полковник внутренней службы Сергей Токарев.

Как сообщает "Астра" со ссылкой на информированные источники, странное случайное самоубийство произошло в ночь на 2 мая, когда Севастополь был под массированной атакой дронов.

Токарева якобы напугала воздушная тревога, которая звучала в городе в ночь с 1 на 2 мая, и он вооружился своим травматическим пистолетом. Затем мужчина вышел с пистолетом во двор своего дома и начал стрелять.

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Токарева пытались успокоить родственники, но он выстрелил себе в голову. Приехавшая скорая констатировала смерть полковника.

Другие новости вокруг Крыма

Как писал УНИАН, 25 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским:

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что Украина не может отказаться от Крыма. Хотя при этом он признал, что сейчас у Киева нет достаточного количества вооружения, чтобы вернуть контроль над полуостровом силой.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что вторжение в Крым и захват украинского полуострова якобы было "вынужденной мерой" со стороны Москвы. По его словам, в 2014 году Россия "приняла решение о поддержке крымчан и севастопольцев".

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