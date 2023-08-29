У Путина опасаются, что разъяренные "вагнеровцы" снова пойдут на Москву.

Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники, в Кремле считают, что после ликвидации Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа.

По словам источников из силовых и правительственных структур, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить "выступлений", подобных тому, что "Вагнер" организовал в конце июня.

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Танки, подошедшие на расстояние менее 200 км до Москвы, произвели "незабываемое впечатление" на правящего более двух десятилетий Владимира Путина. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа президента, поэтому был признан угрозой режиму, сказали четыре источника.

Наследие Пригожина - это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграмм-каналов и политтехнологов. По прогнозам источников, в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить "Вагнер". ЧВК будет расформирована.

"Многие члены "Вагнера" считают, что за (гибелью Пригожина) может стоять власть. И власть не может игнорировать такие риски", - говорит аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, который требует от "вагнеровцев" присягнуть на верность. Все члены внеармейских военизированных формирований, включая добровольческие батальоны и территориальную оборону, обязаны принести присягу перед Государственным флагом и присягнуть защищать "конституционный строй".

"Путин хочет более жестко контролировать "Вагнер", чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем", - отмечает Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Мятеж и гибель Пригожина

В ночь на 24 июня более 5 тысяч участников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. В частности, устроили "марш на Москву", захватив по пути несколько военных объектов, сбили военный самолет и тому подобное.

Президент Владимир Путин назвал это событие предательством. В 200 километрах от Москвы колонна "вагнеровцев" остановилась и развернулась в другом направлении. Одновременно стало известно, что ЧВК перебазируется в Беларусь.

Через два месяца, 23 августа, в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. В РФ официально подтвердили его гибель.

СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона. По сведениям СМИ, похороны Пригожина могут состояться 29 августа.

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