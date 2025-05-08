Он рассказал о привлечении судов к мобилизационному процессу и участие в нем Нацполиции и органов местной власти.

Председатель оборонного комитета Александр Завитневич уверяет, что ведется активная работа, чтобы в Украине исчезло такое явление как "бусификация".

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Я это люто ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, обычно это фейсбук, инстаграм, где люди выкладывают, то мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в Генштаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, мы собираемся постоянно и говорим", - отметил Завитневич.

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По его словам, руководители, которые приходят на совещания, уверяют, что постоянно проводят разъяснительную работу, чтобы такого явления не было.

"На местах из-за невыполнения плана (мобилизационного), задач, приказа такие позорные ситуации возникают. Но мы постоянно подчеркиваем, постоянно заслушиваем и говорим, что ищите другие пути, делайте рекрутинговые центры", - отметил Завитневич.

По его словам, у военных, работников ТЦК, согласно закону, есть действенные механизмы, кроме принудительной "бусификации".

"Мы смотрим, какое количество людей есть в базе Резерв+, смотрим, сколько отправили повесток. Если повестка вручена, человек не явился, то езжайте повторно к нему, вручайте, занимайтесь этим", - говорит нардеп.

Однако в ТЦК и Нацполиции говорят, что у них не хватает на это сотрудников, отметил Завитневич. И местные администрации выделяют лишь по два-три человека в каждом районном центре, чтобы занимались этими оповещениями.

Он также обратил внимание, что плохо работают механизмы, которые не касаются физического контакта с человеком, но которые должны стимулировать его приход в ТЦК. Речь идет о штрафах, праве лишать водительских прав и тому подобное.

"Напомню, первое - если человек не появляется по повестке, то он объявляется он в розыск. Если он не находится, то ТЦК СП может подать в суд. И тут становится интересно. Первая проблема у нас - это количество судей. Особенно прифронтовых, условно, чем дальше на восток - там все меньше и меньше судей. Второе - в ТЦК постоянно катастрофически не хватает средств на юридическое сопровождение. Во многих случаях даже простая уплата судебного сбора также не происходит. И получается так, что вся система не работает", - говорит нардеп.

Мобилизация в Украине

Командир 210-го отдельного штурмового полка Павел Куриленко говорит, многие из военнообязанных сейчас "тупо ждут повестку", то есть что их подтолкнут к тому, чтобы мобилизовались.

"95% людей тупо ждут повестку. Ну как ждут? Ждут, что она им не придет. Но когда приходит, говорят: ну что же, надо идти воевать, пришло мое время брать в руки оружие. Слушайте, до таких нужно достучаться, здесь как раз работу рекрутинговых центров надо прорабатывать и ТЦК", - отметил он.

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