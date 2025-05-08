14-летняя дочь Ани Лорак сделала пластическую операцию

София Налчаджиоглу изменила свой нос.

Предательница Ани Лорак сделала пластическую операцию своей 14-летней дочери Софии Налчаджиоглу. Поклонники заметили, что в последнее время внешность девочки изменилась.

Так, заметно, что у Софии изменился нос, поэтому, вероятно, была проведена ринопластика. Видео в новом образе Налчаджиоглу опубликовала на своей странице в Инстаграмм.

Пользователи сети пишут: "В чем ее талант? И в чем красота? Побрила усы и уменьшила нос".

Видео дня

Ани Лорак никак не отреагировала на подобные сообщения, да и сама София молчит об этом.

Отметим, София Налчаджиоглу живет вместе с мамой и ее новым мужем Исааком Виджраку в России. Изредка она видится со своим отцом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. София встречается с ним в Турции.

В то же время Мурат большую часть времени проводит в Украине. Он поддерживает нашу страну в развязанной Россией войне, в то время как Ани Лорак продолжает жить и работать в РФ.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу сделал неожиданное заявление о ребенке от Ани Лорак.

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