По словам экспертов, из-за такого сотрудничества Китаю будет труднее влиять на КНДР.

Во время своего визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин будет говорить с диктатором РФ Владимиром Путиным о "дальнейшем развитии российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". Однако между странами возникнут и спорные вопросы, в частности углубление связей России с Северной Кореей. Об этом пишет The Telegraph.

Известно, что Москва и Пхеньян в прошлом году подписали оборонный договор, который привел к тому, что войска КНДР воюют вместе с российскими оккупантами против Украины.

Как отмечают в The Telegraph, Северную Корею долго считали "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону РФ стал бы ударом для Пекина как в политическом, так и в военном планах.

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"Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что если оно в конечном итоге поможет северокорейцам модернизировать свою армию, то это даст им возможность делать всевозможные вещи (вне влияния Китая - УНИАН)", - подчеркнул эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

Россия и Северная Корея - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что в Белгородской области появились войска КНДР, поэтому сейчас там очень сложная ситуация. По его словам, пока неизвестно, насколько долго украинские войска смогут удерживать этот плацдарм.

Также в ВСУ объяснили, зачем КНДР признала свое участие в войне против Украины. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что такое решение является политическим и имеет определенный смысл для Северной Кореи.

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