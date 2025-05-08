Министр финансов США во время слушаний в Конгрессе согласился с тем, что диктатор Путин является военным преступником.

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скот Бессент признал, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником.

Произошло это во время слушаний в Конгрессе, где Бессент докладывал о ситуации в международной финансовой системе. Когда его прямо спросили о том, считает ли он правителя РФ военным преступником, американский министр ответил: "Да".

В то же время на вопрос о том, стоит ли вести переговоры с военным преступником, Бессент ответил:

Видео дня

"Я думаю, что такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны".

Война РФ против Украины: другие заявления руководства США

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует на переговорах по завершению войны "слишком много".

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сказал, что сейчас единственным препятствием на пути к прекращению огня в войне является Россия. Он напомнил, Украина согласилась на прекращение огня с множеством условий, некоторые из которых ей были не по нраву. Москва же предложение отклонила.

В то же время он считает, что перемирие может быть близко:

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат – это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", – добавил Келлог.

Вас также могут заинтересовать новости: