По словам экспертов, Путин хочет, чтобы Китай стал миротворцем в войне, которую диктатор РФ начал против Украины.

Китай примет участие в российском параде ко Дню Победы, который состоится в Москве 9 мая. Ожидается, что это событие должно стать "самым грандиозным". Известно, что лидер КНР Си Цзиньпин уже прилетел в Москву и будет сидеть в первом ряду зрителей вместе с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако, несмотря на такое сотрудничество между Россией и Китаем, Пекин все равно имеет свои красные линии. Об этом пишет The Telegraph.

Несмотря на то, что Путин и Цзиньпин встречались уже более 40 раз как лидеры России и Китая, стоять вместе в такой день будет очень символично, говорят эксперты.

"Это подтверждение все более тесных связей между двумя странами перед лицом их общего врага - Запада. Это очень мощный и четкий сигнал", - подчеркнул бывший дипломат в России Пьер Андрие.

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В то же время война в Украине точно будет на повестке дня во время переговоров между странами. По словам экспертов, Путин захочет обсудить роль Китая как потенциального миротворца в случае прекращения огня.

"Китайцы с большей симпатией отнеслись бы к российской позиции. Если бы там были французские и британские войска, с точки зрения России, это было бы просто НАТО в Украине, а это именно то, чего они не хотят", - отметил директор Центра военно-политического анализа при Гудзонском институте в США Ричард Вайц.

В то же время основатель и президент Центра Китая и глобализации Хуйяо Ван подчеркнул, что Китай захочет принять участие в миротворческой миссии, чтобы показать, что он способствует миру.

В свою очередь, как пишет The Telegraph, китайская поддержка РФ в войне хорошо задокументирована, а именно от экспорта БпЛА и технологий вооружений до помощи в уклонении от санкций.

"Украина также обвинила Пекин в том, что он закрывает глаза на то, что китайские граждане записываются воевать на стороне России. Вне войны Москва, вероятно, также будет искать экономической поддержки Пекина в энергетическом секторе, поскольку она продолжает искать в Китае возможности компенсировать свои потери на европейском рынке, вызванные санкциями", - добавляют в материале.

Китай и РФ имеют взаимовыгодные отношения, однако эксперты считают, что нынешний баланс сил склоняется в пользу Пекина. В частности эксперт по российской и китайской стратегической политике Мэтью Сассекс говорит, что "Путин является одновременно и активом, и пассивом" для Китая, который формально не участвует в войне в Украине.

Поэтому Си, скорее всего, приехал в Россию с собственными целями, в первую очередь, как вести торговую войну с США и обращаться с Трампом.

По мнению Ричарда Вайца, Пекин может извлечь уроки из опыта РФ в отношениях с США, а именно понять, "что работает с новой американской командой, а что нет".

Си Цзиньпин и Путин - последние новости

Ранее издание CNN писало, что лидер Китая едет в Москву показать, что новый альянс автократий сформирован. По словам экспертов, присутствие Си в Москве знаменует собой яркую демонстрацию единства между двумя автократами и их странами.

Также в Bloomberg объяснили, что стоит за визитом Си Цзиньпина к Путину. В издании считают, что китайский лидер имеет миссию ослабить США на мировой арене.

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