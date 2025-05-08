Специалисты рассказали, как часто нужно чистить жалюзи и как правильно их вытирать.

Когда речь идет об уборке дома, то многие забывают о чистке жалюзи. Однако это важно делать, ведь это не только улучшит ощущение, запах и вид вашего дома, но и поможет им служить дольше. Поэтому эксперты рассказали для martha stewart, как чистить традиционные виниловые, деревянные и тканевые жалюзи.

Как чистить виниловые и деревянные жалюзи?

Обычно для легкой очистки достаточно регулярно протирать жалюзи от пыли, чтобы они имели новый вид и не накапливали пыль. Поэтому эксперт Алисия Соколовски рассказала, как очищать виниловые, деревянные и даже металлические жалюзи.

Сначала нужно вытереть пыль с жалюзи чистой тряпкой из микрофибры, старым чистым носком или перьевой щеточкой. Вытирайте сверху вниз.

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Далее смешайте в пульверизаторе равные части уксуса и воды, распылите смесь на чистую тряпку и протрите каждую планку отдельно.

После чего высушите каждую планку отдельно сухой тканью из микрофибры или носком. Стоит делать это сразу после чистки, чтобы не появились водяные пятна.

"Для деревянных жалюзи подумайте о том, чтобы нанести на них полироль для мебели. Нанесите немного средства на ткань из микрофибры и протрите каждую планку, чтобы защитить древесину", - советуют в материале.

Как чистить тканевые жалюзи?

Тканевые жалюзи нужно будет снять с окна, чтобы у вас получилось их хорошо очистить. В частности Соколовски поделилась инструкцией для очистки этих жалюзи:

снимите тканевые жалюзи с окна;

наполните ванну теплой водой и добавьте несколько капель мягкого хозяйственного мыла;

погрузите жалюзи в мыльную воду и оставьте их примерно на час;

через час аккуратно удалите оставшиеся пятна тряпкой из микрофибры или губкой;

слейте теплую мыльную воду из ванны и тщательно прополощите жалюзи;

развесьте их сушиться или положите на полотенце;

дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова повесить на окно.

Как очистить пятна на жалюзи?

Если на ваших жалюзи есть сложное пятно, попробуйте его очистить с помощью пищевой соды и старой зубной щетки, рекомендует эксперт.

Для этого вам нужно смешать несколько столовых ложек соды с водой. Далее нанесите эту смесь на пятно и зубной щеткой осторожно втирайте ее в пятно.

"Чистой салфеткой из микрофибры протрите планку, чтобы удалить смесь из соды. Немедленно высушите планку сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не допустить появления водяных пятен", - предупредили в материале.

Как часто чистить жалюзи?

Эксперты рекомендуют слегка чистить жалюзи раз в неделю, чтобы не накапливалась пыль. В целом специалисты советуют чистить их раз в месяц.

"Если чистить жалюзи раз в месяц невозможно, старайтесь по крайней мере включать их в ежеквартальную глубокую уборку, особенно во время сезонных смен", - добавила ведущий клинер компании FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон.

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