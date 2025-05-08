Силы обороны Украины пересекли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как свидетельствуют шеолокационные кадры, российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Итак, украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.
Зато российские военные блогеры утверждают, что украинские силы контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта. Другие военкоры заявляют, что оккупанты якобы вытеснили ВСУ. Аналитики ISW не подтверждают эту информацию.
Кроме того, некоторые милблогеры РФ утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Шлях. Впрочем, ISW пока не фиксирует геолокационных кадров, которые бы подтверждали продвижение украинских военных в этом селе.
Новое наступление на Курщине: что известно
Ранее ряд российских военкоров заявили, что Силы обороны начали наступательные действия в районе населенного пункта Теткино Курской области. По их данным, украинские защитники атаковали позиции РФ, перед тем уничтожив мосты.
В Украине публично эту информацию не комментировали. Впрочем Генштаб накануне сообщил, что Воздушные силы Украины удачно поразили пункт управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино.