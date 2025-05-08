Кроме сообщений украинских ВВС о двух запусках управляемых бомб, не было данных о запуске российских беспилотников или ракет.

Трехдневное прекращение огня, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, вступило в силу сегодня утром.

Над крупными городами Украины наступило спокойствие, в отличие от нескольких ночей мощных атак российских беспилотников и баллистических ракет, пишет Reuters.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что после начала режима прекращения огня, обїявленного Кремлем, российские самолеты дважды запускали управляемые бомбы по Сумской области на севере Украины. Информации о повреждениях не поступало.

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Кроме сообщений украинских ВВС о двух запусках управляемых бомб, не было сообщений о том, что сегодня утром на украинские города летят российские беспилотники или ракеты.

Под утро в Киеве было тихо, в отличие от 24 часов назад, когда город сотрясали взрывы от волн российских воздушных атак.

О том наступила ли пауза в боях на линии фронта между российскими и украинскими войсками пока не понятно, однако, по данным источников Reuters, сегодня рано утром звуков боя не слышно.

Напомним, что Украина не взяла на себя обязательство соблюдать кремлевский режим прекращения огня, назвав это уловкой Путина, чтобы создать впечатление, что он хочет закончить войну.

На этой неделе Украина начала серию атак беспилотников на Москву, что привело к закрытию аэропортов в российской столице и приостановке полетов авиалайнеров.

Российское прекращение огня

Российское прекращение огня к 80-й годовщине Победы над фашизмом, вступило в силу в полночь.

На военный парад на Красной площади к властелину Кремля приедет глава Китая Си Цзиньпина и другие президенты. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что всего приедут почти три десятка иностранных лидеров.

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