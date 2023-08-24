Помимо потери хвоста и крыла, сам фюзеляж был целым до удара о землю.

Фюзеляж самолета, которым летел Евгений Пригожин, был почти целым в тот момент, когда самолет врезался в землю. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки места катастрофы, которые получил CNN.

Изображение радара с синтезированной апертурой (SAR), сделанное Umbra Lab, Inc., показало, что место падения имеет форму продолговатого овала, содержащего преимущественно фюзеляж, и ограничено определенной зоной. Этот вывод подтверждается видеороликами, на которых был зафиксирован момент падения самолета с неба.

В то время как большинство обломков лежали на месте крушения в форме фюзеляжа на краю лесной поляны, более мелкие части самолета упали в другом месте. Почти в двух километрах к юго-востоку от главного места обломков упала часть хвоста - на поляне у ряда домов.

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Падение самолета с Пригожиным - основные версии

По наиболее популярной версии, циркулирующей сейчас в СМИ, самолет Пригожина сбила российская система ПВО. На это в частности указывают следы на телах и обломках самолета, характерные для начинки ракеты ПВО.

Также есть мнение, что в самолет могли подложить бомбу. Она взорвалась в полете.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" привел альтернативную версию авиакатастрофы. По словам эксперта, самолет Пригожина могли сбить с Су-35 двумя ракетами воздух-воздух Р-27. Есть данные, что самолет-истребитель взлетел с аэродрома Хотилово на перехват самолета "вагнеровцев".

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