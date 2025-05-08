Разработка и запуск баллистических ракет Северной Кореей запрещены ООН, но Пхеньян продолжает развивать программы вооружения различной дальности.

КНДР испытывает ракеты, вероятно, для иностранных заказчиков - запуск осудили как нарушение санкций ООН, пишет Reuters.

В четверг утром Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района Вонсан на восточном побережье. Как сообщили вооруженные силы Южной Кореи, ракеты пролетели до 800 км и упали в море, вероятно, в рамках испытаний на экспорт.

Южнокорейское министерство иностранных дел заявило, что Сеул находится в тесном контакте с США и Японией для обмена разведывательными данными о запуске. Представители трех стран по вопросам ядерной безопасности провели телефонные консультации, осудив действия Пхеньяна как противоречащие резолюциям Совета Безопасности ООН.

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Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Джун отметил, что не может раскрывать количество ракет и их технические характеристики, но предположил, что запуск мог быть связан с испытаниями вооружений, ориентированных на иностранные рынки.

Аналитик Корейского института национального объединения Хон Мин предположил, что речь идет о тех же типах ракет, которые Пхеньян уже поставлял России:

"Собрано значительное количество полевых данных по этим двум ракетам, и возможно, что понадобились дополнительные испытания для улучшения состояния, связанного с проблемами, о которых сообщалось на поле боя, такими как долговечность и точность", - сказал Хон.

Правительство Японии подтвердило факт запуска и обратило внимание на то, что ракета могла лететь по нестандартной траектории.

Хотя разработка и запуск баллистических ракет Северной Кореей запрещены ООН, Пхеньян продолжает развивать программы вооружения различной дальности. В марте страна уже проводила подобные тесты, обвиняя США и Южную Корею в "опасных и провокационных" военных учениях.

Ранее разведки США и их союзников, а также независимые исследователи сообщали, что Северная Корея поставляла России ракеты малой дальности, которые та впоследствии использовала в войне против Украины.

Участие КНДР в войне

Как сообщал УНИАН, Москва и Пхеньян еще летом подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Вскоре Украина сообщила, что фиксирует присутствие северокорейских солдат на территории России. Впоследствии это подтвердила разведка Южной Кореи и Соединенные Штаты Америки.

Солдаты из КНДР принимали активное участие в боях против украинских войск на территории Курской области, однако в Москве официально не признавали этого. Лишь на днях обе стороны заявили, что их солдаты вместе воевали на российской территории.

Пхеньян официально подтвердил участие своих войск в войне по приказу Ким Чен Ына, заявив об их "героических подвигах". А кремлевский правитель Путин поблагодарил его за оказание военной помощи.

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