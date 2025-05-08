Палеонтологи разделились во мнении о том, откуда взялся его предок - из Азии или Северной Америки.

В конце мелового периода в фауне Северного полушария преобладали тираннозавриды, гадрозавры и цератопсовые птицетазовые динозавры.

Долгое время считалось, что тираннозавр был североамериканским динозавром, однако новое исследование определило, что его предки пришли из Азии. В частности, исследователи из Университетского колледжа Лондона использовали моделирование, чтобы определить происхождение предков тираннозавра, пишет Interesting Engineering.

Откуда взялись тираннозавры

Моделирование показало, что эти древние тираннозавры пересекли сухопутный мост, соединяющий Азию и Северную Америку - Берингов пролив - более 70 млн лет назад.

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"Географическое происхождение тираннозавров является предметом ожесточенных споров. Палеонтологи разделились во мнении о том, откуда пришел его предок - из Азии или Северной Америки", - прокомментировал ведущий автор исследования Кассий Моррисон.

"Наше моделирование предполагает, что "прародители" тираннозавров, вероятно, прибыли в Северную Америку из Азии, пересекли Берингов пролив между нынешней Сибирью и Аляской", - сказал Моррисон.

Эти результаты совпадают с предыдущими, которые показывают, что тираннозавр имеет более тесную эволюционную связь с азиатскими тираннозаврами, такими как Tarbosaurus, чем с другими североамериканскими гигантами, такими как Daspletosaurus.

В то время как в Северной Америке было найдено бесчисленное количество окаменелостей тираннозавров, исследователи полагают, что останки его прямого предка все еще могут ждать своего открытия в Азии.

В ходе исследования ученые учли множество данных, включая местонахождение ископаемых, эволюционные связи динозавров, а также географию и климат мелового периода. Что особенно важно, они также учли пробелы в летописи окаменелостей, добавив уровень неопределенности в свои расчеты для более надежного анализа.

Правда о мегарапторах

Исследователи также углубились в историю мегарапторов. У мегарапторов были узкие головы и удивительно длинные руки, заканчивающиеся внушительными когтями, которые могли достигать 35 см в длину. Исследование показало, что мегарапторы были гораздо более распространены, чем считалось ранее.

Команда утверждает, что эти динозавры появились в Азии около 120 млн лет назад и, вероятно, распространились в Европу, а затем по южной части Гондваны, которая включала современную Африку, Южную Америку и Антарктиду.

"Интересно, что это показывает, что мегарапторы когда-то бродили по регионам, где пока не найдено никаких окаменелостей", - отметило издание.

Такое глобальное распространение и их уникальная анатомия указывают на то, что мегарапторы, возможно, охотились на другую добычу, чем их сородичи тираннозавриды. В Гондване они могли охотиться на молодых завропод, в то время как тираннозавры в Ларамидии, вероятно, охотились на таких животных, как трицератопс, эдмонтозавр и анкилозавр.

Интересно, что и тираннозавриды, и мегарапторы испытали быстрый рост в размерах примерно в одно и то же время, что совпало со значительным похолоданием мирового климата после пика температур 92 млн лет назад.

Это говорит о том, что эти гигантские хищники, вероятно, были лучше приспособлены к более прохладным условиям, чем другие группы динозавров той эпохи.

Тираннозавр мог весить до 9 тонн, а мегарапторы вырастали до 10 м в длину.

"Наши результаты пролили свет на то, как крупнейшие тираннозавры появились в Северной и Южной Америке в меловой период и как и почему они стали такими большими к концу эпохи динозавров", - сказал соавтор исследования Чарли Шерер.

Он допустил, что они выросли до таких гигантских размеров, чтобы заменить столь же гигантских тероподов-кархародонтозавридов, которые вымерли около 90 млн лет назад. "Это вымирание, вероятно, устранило экологический барьер, который не позволял тираннозаврам вырасти до таких размеров", - допустил ученый.

По мере того, как континенты разделялись, эволюционные пути этих гигантов разошлись.

В то время как тираннозавры в конечном итоге заменили мегарапторов в таких регионах, как Азия, в таких областях, как Австралия и Патагония, мегарапторы эволюционировали, чтобы стать доминирующими хищниками высшей степени в своих экосистемах.

Другие новости науки

Недавно ученые развенчали популярную теорию о вымирании динозавров. Исследователи предполагают, что теория о вымирании динозавров еще до падения астероида была ошибкой, вызванной анализом неполного набора окаменелостей.

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