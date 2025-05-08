Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 мая, не изменился и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне - 47,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался неизменным и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 мая, также не изменился и составляет 47,39 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 мая, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабла: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,07 грн за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,90 грн/долл.

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