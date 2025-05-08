Большинство обменников и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - от 20 до 50 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,05 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 46,30 до 48,10 грн/евро, а в обменниках - от 46,40 до 47,90 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро", - отметил эксперт.

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Котировки доллара на межбанк, как отметил аналитик, будут находиться в пределах коридора от 41,35 до 41,85 грн/долл:

"В этом случае, из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 46,43 до 47,84 гривень".

Курс доллара в Украине 8 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 8 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,07 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек.

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