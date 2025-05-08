Премьера фильма "Милая, не надо!" состоится на Каннском кинофестивале в мае, но в прокат он выйдет только в августе.

Вышел первый трейлер детективной комедии "Милая, не надо!" (Honey Don't!) от режиссера Итана Коэна, которая станет вторым фильмом его "лесбийской трилогии" после "Красотки в бегах" 2024 года.

События фильма разворачиваются в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и сосредотачивается на частном детективе по имени Ханни, харизматичном лидере секты Дрю и полицейской с загадочным прошлым ЭмДжей.

Главные роли в фильме сыграли Маргарет Куолли ("Субстанция", "Красотки в бегах", "Виды доброты"), Обри Плаза ("Операция "Фортуна": Искусство побеждать", "Мегалополис", сериалы "Белый лотос", "Это все Агата") и Крис Эванс (франшиза "Первый мститель", "Серый человек", "Достать ножи").

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Также в ленте задействованы Чарли Дэй (франшизы "Тихоокеанский рубеж", "Несносные боссы"), Билли Айкнер (антология "Американская история ужасов"), Талия Райдер ("Дурные деньги", "Сладкий Восток") и другие.

Отметим, что "Милая, не надо!" стал вторым самостоятельным полнометражным фильмом Итана Коэна с тех пор, как они с братом Джоэлом решили работать отдельно. Как творческий тандем братья работали вместе с середины 1980-х годов и за это время они сняли такие культовые ленты, как "Воспитывая Аризону", "Фарго", "Большой Лебовски", "Старикам здесь не место" и многие другие. Последний их совместный фильм "Баллада Бастера Скраггса" вышел в 2018 году.

Премьера ленты "Милая, не надо!" состоится на Каннском кинофестивале уже в мае этого года, но в американский прокат она выйдет только в августе. Покажут ли фильм в Украине, пока неизвестно.

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