Вход на похороны главаря ЧВК "Вагнер" может быть по жетонам, выяснили журналисты.

В РФ тело главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в воскресенье, 27 августа, забрали "вагнеровцы", его повезут в Санкт-Петербург, где запланированы похороны.

Близкие Пригожина решили, что траурное мероприятие пройдет в узком кругу, вход будет по специальным жетонам, сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника. По неподтвержденным данным, похороны Пригожина могут состояться во вторник, 29 августа.

"На данный момент точного решения о регламенте траурных мероприятий и прощания нет. Все зависит от позиции властей…", - отмечается на канале.

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"Минусован" Евгений Пригожин - новости, которые стоит знать

Самолет, на борту которого, в частности, находился главарь ЧВК "Вагнер", потерпел крушение под Тверью вечером 23 августа. Смерть Пригожина уже официально подтвердили в РФ.

Есть несколько версий авиакатастрофы, в том числе взрыв в турбохолодильнике или на шасси, или уничтожение борта российским военным самолетом, или зенитно-ракетным комплексом С-300.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии УНИАН сказал, что к ликвидации Пригожина причастен российский диктатор Владимир Путин.

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