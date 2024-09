Кремль пытается всеми силами не допустить снятия ограничений на удары западными ракетами вглубь РФ.

Кремль вернулся к риторике угроз ядерной войной, стремясь не допустить снятия запретов на ракетные удары вглубь РФ. Соответствующее заявление в своем Телеграм сделал заместитель секретаря Совбеза РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев.

Сперва он пожаловался на то, что Запад не воспринимает всерьез постоянные угрозы из Москвы – явные и завуалированные. В частности Медведева расстраивает, что Запад не верит в возможность применения Москвой ядерного оружия, поскольку самой России это не принесет ничего хорошего.

"Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. (...) Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. (...) И вот тогда всё. Гигантское серое расплавленное пятно на месте мати городом русскымъ. Holy shit! It's impossible, but it happened", – написал Медведев.

Какие выгоды и какие последствия принесет для России уничтожение Киева вместе с населением, Медведев снова забыл упомянуть.

Запад может снять ограничений на глубокие удары по РФ

Как писал УНИАН, в последние дни резко активизировались разговоры о том, что Запад может снять запрет для Украины на удары западными ракетами вглубь российской территории. В частности по данным The Guardian, запрет, возможно, уже снят, просто об этом не объявляют публично.

Тем временем, Россия отчаянно пытается показать, что начнет войну со всем НАТО сразу, если Украине разрешат бить западными ракетами вглубь ее территории. То, что Россия при этом не способна справиться даже с одной Украиной, ограниченной в оружии и возможностях его применения, намеренно оставляется за скобками.

