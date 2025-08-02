В этом году Россия немного снизила обороты своей гибридной агрессии против Запада.

В 2025 году Россия заметно сократила количество гибридных атак и диверсий на территории Европы. Одной из причин этого является полная некомпетентность диверсантов, которых приходится вербовать среди мелких жуликов. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету аналитического центра Международного института стратегических исследований, в период с января по май этого года в Европе произошло 11 инцидентов, расцененных как российская гибридная атака. За весь 2024 год этот показатель превысил 30 случаев.

По словам западных чиновников, которые пожелали остаться анонимными, Россия могла сдержать свои атаки на Европу в первые месяцы работы новой администрации в США, поскольку не хотела сразу портить отношения с Дональдом Трампом. Еще одно возможное объяснение: потенциальные исполнители, которых Россия вербует среди случайных людей, менее охотно соглашаются на такую работу, поскольку в прошлом году в Европе было схвачено много их предшественников, и об этом стало известно публично.

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Возможной причиной является то, что в этом году российские спецслужбы сосредоточили больше своего внимания на диверсиях в Украине.

Снижение количества инцидентов, возможно, началось еще осенью 2024 года, когда высокопоставленные чиновники США обратились к своим российским коллегам с предостережением относительно таких операций, говорят осведомленные источники Bloomberg. Такие предупреждения были сделаны из-за опасений американцев, что россияне заминируют почтовые самолеты перед их прибытием в США, поскольку в июле 2024 года на узловом терминале почтовой компании DHL в Великобритании как раз произошел такой инцидент.

Некоторые чиновники, с которыми общался Bloomberg, рассказали о еще одной, самой интересной причине сокращения российских диверсий в Европе. По их словам, у России, возможно, возникли трудности с контролем над диверсионными операциями, поскольку в некоторых случаях исполнители делали не совсем то, чего хотели россияне. Это может быть следствием ставки РФ на мелких преступников, которых россияне нанимали для подобных операций. Эти исполнители оказались некомпетентными и ненадежными.

Также есть доказательства того, что некоторые лица действовали по собственной инициативе в надежде произвести впечатление на потенциальных российских нанимателей, что тоже грозило непредсказуемыми результатами, говорят источники. Теперь российские спецслужбы все чаще обязывают исполнителей снимать процесс диверсии на камеру, чтобы показать, что они действуют четко по плану, говорят источники.

Вместе с тем опрошенные чиновники предостерегают, что ослабление диверсионной кампании в Европе не означает полное отсутствие диверсий сейчас, а тем более в будущем. Также фиксируется тенденция, что Россия активнее устраивает диверсии в странах Восточной Европы, чем на западе континента.

"Хотя в этом году количество диверсий уменьшилось, европейские правительства продолжают фиксировать регулярные и серьезные случаи российских кибератак и более традиционные попытки шпионажа, заявили некоторые чиновники", - добавляет Bloomberg.

Противостояние России с Западом

Как писал УНИАН, Россия готовится к противостоянию в космосе, в рамках чего Кремль может прибегнуть к "ядерному саботажу" на орбите. Взрыв ядерной бомбы на орбите выведет из строя спутники США, Европы и компании SpaceX, лишив Запад преимущества в космической разведке.

Также мы рассказывали, что систематическими диверсиями в Европе Россия пытается не так реально навредить, как проверить реакцию государственных структур в разных странах. Такое мнение в частности озвучивал военный эксперт Александр Мусиенко.

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