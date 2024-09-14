Ранее Путин пытался и не смог провести красные линии для Запада, но теперь может перейти к действиям.

Сейчас на Западе продолжаются дискуссии относительно ослабления запрета для ВСУ использовать дальнобойные ракеты, которые были предоставлены союзниками, для ударов по РФ. Если же партнеры Украины все же пойдут на этот шаг, правитель России может усилить свои угрозы, в частности, провести первые за десятилетия ядерные испытания.

Reuters пообщался с несколькими экспертами, чтобы узнать, к каким шагам может прибегнуть Путин на фоне напряженности, которая переходит в новую опасную фазу.

Ядерные испытания

Ульрих Куэн, эксперт по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге, считает, что Путин может послать какой-то ядерный сигнал - например, испытания ядерного оружия, чтобы запугать Запад.

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"Это было бы драматической эскалацией конфликта. Вопрос в том, какие стрелы господин Путин оставил пускать, если Запад продолжает продолжать, кроме фактического ядерного использования?", - отмечает эксперт.

Россия не проводила испытания ядерного оружия с 1990 года, а потому ядерный взрыв означал бы начало более опасной эры. Как объясняет Куэн, Путин может почувствовать, что его считают слабым из-за усиления поддержки Украины НАТО.

"Ядерные испытания были бы новым. Я бы не исключал этого, и это соответствовало бы тому, что Россия нарушила ряд международных договоренностей по безопасности, которые она подписала в течение десятилетий в течение последних нескольких лет", - добавил эксперт.

Герхард Манготт, специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии, также считает возможной, хотя и маловероятной, "ядерную" реакцию правителя РФ.

"Россияне могут провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могут взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны, чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду, когда говорят, что мы в конце концов прибегнем к ядерному оружию", - говорит Манготт.

Бывший советник Кремля Сергей Марков предполагает, что Москва может обвинить Лондо в прямой вооруженной агрессии. После этого будет закрыто британское посольство в РФ и отзыв российских дипломатов. По мнению Маркова, далее РФ может нанести удары по британским беспилотникам и военным самолетам вблизи России, например, над Черным морем, и, возможно, запустит ракеты по самолетам F-16 из Storm Shadows на базах в Румынии и Польше.

В издание добавляют, что ранее Путин пытался и не смог провести красные линии для Запада. Однако предупреждение о ракетах дальнего радиуса действия может стать толчком к действиям.

Удары по Украине

Помимо бряцания ядерным оружием или ударов по британским активам, более вероятным является усиление атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

По мнению экспертов, скорее всего Киев возьмет на себя основное бремя военного ответа России на ослабление ограничений на ракеты.

Другим вариантом для России было бы усиление "гибридных" действий, таких как саботаж в Европе или вмешательство в избирательную кампанию в США, добавляет Куэн. Манготт отметил, что опасность для Запада заключается в том, что он не знает, где на самом деле проходят красные линии Путина.

"Разрешение Украине использовать западное оружие с помощью западных спутниковых снимков (и) западных военных советников является чем-то, что очень сильно посягает на жизненно важные интересы России. Поэтому я думаю, что те (люди) ошибаются, кто говорит: "Ничего не произойдет, давайте просто сделаем это", - сказал он.

Разрешение на использование дальнобойных ракет

The Times считает, что удары вглубь России могут изменить войну.

Bloomberg отмечал, что США просили Украину подробно описать план по применению дальнобойных ракет.

Источники The Guardian утверждают, что США и Великобритания разрешили удары по России, но не спешат об этом объявлять.

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