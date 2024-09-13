Россия обещает "западным агрессорам", что она ответит им "всеми вытекающими" последствиями.

В России решили снова напомнить о своих "красных линиях", которых так охотно пугается Запад. О якобы готовности РФ воевать со всем НАТО сразу заявил на Совете безопасности ООН постоянный представитель РФ в этой организации Василий Небензя.

В частности он пожаловался, что Украина бьет по российской территории "за пределами зоны боевых действий", в том числе по "гражданской инфраструктуре" РФ. При этом Небензя стыдливо умолчал, что Россия систематически обстреливает ракетами и дронами всю территорию Украины вплоть до Львова, в том числе гражданские электростанции.

По его словам, если Запад разрешит Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ, это "принципиальным образом" изменит отношения Кремля с "западным лагерем".

Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями, – заявил Небензя.

При этом российский "дипломат" утверждает, что выбирать цели и программировать ракеты для таких ударов украинцы якобы не способны, и это могут делать только "военнослужащие НАТО".

Российские "красные линии" и реакция Запада

Как писал УНИАН, западные аналитики и СМИ критикуют политику администрации президента США Джо Байдена, который взял курс на избегание эскалаций и подыгрывание "красным линиям" Кремля. Например, Foreign Policy пишет, что в результате Украина несет ненужные потери, а Россия получает дополнительное время, чтобы научиться воевать более эффективно.

Историк Йельского университета (США) Тимоти Снайдер считает, что Байден создал невиданную в истории ситуацию, когда жертву агрессии ее же союзники ограничивают в праве на самооборону.

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