Развертывание западных ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на окончание войны.

США и Великобритания уже приняли решение разрешить Украине использовать их оружие для ударов по территории России, но пока не хотят официально об этом объявлять.

Как пишет The Guardian со ссылкой на британских чиновников, развертывание ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на то, чтобы попытаться положить конец полномасштабной войне.

Также издание отмечает, что президент США Джо Байден во время встречи президента США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером отверг мнение о том, что использование Украиной ракет западного производства Storm Shadow для ударов по целям в России равносильно вступлению НАТО в войну с Москвой.

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В свою очередь Стармер, комментируя угрозы Путина, заявил, что "Россия начала этот конфликт, и Россия может прекратить этот конфликт прямо сейчас. Украина имеет право на самооборону".

Удары западным оружием по территории РФ

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американские дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом, как отмечал сотрудник Института изучения войны, американского аналитического центра Джордж Баррос, в России, кроме авиации, есть множество важных целей, которые ЗСУ могли бы поразить западным оружием. Так, Storm Shadow полезны для проникновения в бункеры, они могут поражать склады горючего, базы ремонта и восстановления транспортных средств, командные пункты и другие логистические узлы

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