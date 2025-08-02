Спасатели помогают сотням автомобилистам, которые застряли на заснеженных плоскогорьях, и предупреждают о риске наводнений.

Впервые за много лет в субботу, 2 августа, австралийский Квинсленд, что в штате Новый Южный Уэльс, накрыл сильный холодный фронт. Обычно это солнечное и засушливое место, но в субботу здесь выпал снег, пишет The Guardian. Многие из взрослых, не говоря о детях, видели снег впервые в жизни.

Снег шел не менее двух часов, покрыв землю и дома белым одеялом. Кое-где толщина снежного покрова достигала 15 сантиметров.

В снежной ловушке в холмистой местности оказались более 100 автомобилей. Как сообщила местная спасательная служба, снег в этом районе был "такой глубины, которой раньше не было".

Видео дня

Но многие из местных жителей обрадовались снегу. Многие в соцсетях выкладывали красивые снимки заснеженного двора. Одна из жительниц показали, как по заснеженной улице пробежало кенгуру.

Дети радовались и фотографировались в снегу, учились играть в снежки и лепили снеговиков. Местный мужчина рассказал журналистам, что чувствует себя, как только что освобожденный заключенный, который наслаждается свободным миром. Он сказал, что снега не видел ни разу во взрослой жизни.

Еще один мужчина рассказал, что увидев накануне прогноз и возможный снег, решил сделать своей девушке предложение жениться именно под снегом. Она сказала журналистам, что согласилась и показала обручальное кольцо.

В других частях Нового Южного Уэльса в субботу шел дождь. Служба национальной безопасности выпустила 28 предупреждений для жителей регионов Кофс-Кост, Среднее Северное побережье, Верхний Хантер и Новая Англия. Служба предупредила, что вероятное суточное количество осадков от 65 мм до 100 мм, а в отдельных случаях возможны выпадения более 130 мм. Из-за сильных дождей ожидается затопление некоторых дорог, возможны внезапные наводнения из-за переполнения рек.

Погода в Украине

Напомним, что в этом году июль стал одним из самых влажных месяцев. В частности, в столице выпало на 143 процента больше нормы осадков.

Сильный ливень 29 июля пережил Житомир. Некоторые улицы затопило настолько сильно, что они стали пригодными для плавания. В горсовете объяснили, что потом произошел потому, что выпало слишком много осадков одновременно.

Добавим, что как писал УНИАН, август в Украине будет жарким. Ожидается среднемесячная температура на уровне +20...+26 °С. Это превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса.

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