Элитный российский центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера, сообщил эксперт.

Россия может запустить по морской инфраструктуре Украины одновременно до 400 морских дронов, как это она делает во время массовых атак "Шахедами" по украинским населенным пунктам. Об этом предупреждает эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

По его словам, элитный российский центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. Там уже провели учения, испытали сценарии и работают над улучшением, а основная задача этих беспилотников - удары по украинской морской инфраструктуре.

"Флеш" объяснил, теперь россияне могут в один день ударить, например, 400 катерами по всем украинским портам, вышкам, кораблям - всей морской инфраструктуре. Эти дроны, заполненные осколочными боеприпасами, могут даже вылететь на пляжи.

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"Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно. Чтобы мы не охали и не ахали, надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами. Главное - организация", - отметил эксперт.

Российские ударные дроны: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне в последнее время применяют ударные дроны "Молния", способные преодолевать расстояние до 40 км, для того, чтобы терроризировать гражданское население. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, насколько они опасны. Он сравнил их с "Шахедами", отметив, что последние представляют большую угрозу. Храпчинский добавил, что "Молния" не новый дрон, но враг его активно масштабирует и модернизирует.

Также стало известно о применении реактивных "Шахедов" врагом. Именно этими беспилотниками, по мнению министра внутренних дел Игоря Клименко, Россия могла ударить по Киеву 31 июля. Сколько было именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", сказал министр.

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, в чем основная проблема с реактивными "Шахедами" и как с ними бороться. По его словам, их трудно сбить мобильным пулеметным группам из-за большой скорости дронов. По его мнению, против этих БпЛА могут успешно работать мобильные группы, имеющие на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы-ПЗРК, которые отстреливаются с плеча человека. Среди них, например, американский Stinger, польский Piorun и даже старая советская "Игла".

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