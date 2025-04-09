Популярный и вкусный десерт, родом из советских времен - торт "Мишка". СССР славился извечным дефицитом всего и вся, но советские хозяйки умудрялись готовить даже "из ничего", а в результате таких экспериментов появлялись кулинарные шедевры, которые любят до сих пор.
Торт "Мишка" - рецепт из СССР
Торт "Мишка" как в детстве - это на самом деле сметанник. Сметанные коржи, часть которых идет с какао, и сметанный крем.
Для теста вам понадобятся (расчет на форму 21 см, высота 6,5 см):
- 350 г нежирной сметаны (10–15%);
- 150 г сахара*;
- 100 г (0,5 пачки) сливочного масла;
- 5 г соды;
- 30 г какао;
- 560 г муки.
*Количество сахара о желанию можно взять больше.
Для крема:
- 1 л сметаны;
- 150 г сахара* + 10 г ванильного сахара.
*Количество сахара можно взять больше.
Для теста нужно смешать сметану и сахар, добавить сливочное масло. Все перемешать. Положить соду (гасить соду не нужно, так как в рецепте есть сметана - это кислота).
Разделить массу на 2 равные части, в первую добавить 310 г муки, во вторую - просеять какао, добавить 280 г муки, и замесить тесто. Оно должно получиться упругим и хорошо раскатываться, поэтому по необходимости можно добавить немного муки.
Из первой и второй частей теста раскатать коржи диаметром 22 см - должно получиться 3 белых и 3 шоколадных. Выпекать в разогретой до 180°С духовке, 8-10 минут. Еще горячий корж обрезать по диаметру формы (21 см).
Для крема сметану смешать с сахаром и ванильным сахаром, чтобы сахар растворился.
Собрать торт: выкладывая поочередно шоколадные и белые коржи, их нужно смазать кремом. Сверху готовый торт также смазать кремом и можно посыпать крошкой от остатков коржей. Поставить в холодильник минимум на 6 часов.
По желанию между коржами можно сделать прослойку из ягод или фруктов.
Торт "Мишка" с безе и орехами
Еще одна популярная вариация этого десерта, но уже более современная - торт "Мишка" с безе. Его готовят из песочного теста, а безе с орехами выступает в качестве еще одной прослойки.
Для теста вам понадобятся (на такую же форму, как и в первом рецепте):
- 340 г муки;
- 4 желтка;
- 150 г (3/4 пачки) сливочного масла;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ст. л. сметаны;
- цедра лимона;
- щепотка соли.
Для меренги (безе):
- 140-150 г сахара;
- 100 г грецких орехов;
- 4 белка.
Для крема:
- 230 г сливочного масла (82%);
- 1 банка сгущенки.
Для глазури:
- 50 мл сливок (жирность 33%);
- 150 г шоколада.
Просеять муку, натереть масло на терке, обволакивая в муку. Перемешать, добавить соду, цедру лимона, перемешать. Добавить желтки, сметану, щепотку соли, снова перемешать.
Замесить тесто, собрать в комок, положить в пакет, убрать в холодильник на полчаса. Затем поделить тесто на четыре части, сформировать шарик и раскатать коржи по диаметру формы.
Для меренги белки взбить с помощью миксера до стойких пиков, постепенно добавляя сахар. Добавить рубленые орехи, аккуратно перемешать, убрать в холодильник.
На тесто выложить часть меренги, распределить по коржу. Поставить выпекаться на 10 (максимум 15) минут при t 180°С. Дать коржу остыть, остальные коржи выпечь точно так же.
Для крема взбить масло, постепенно добавляя сгущенку. Собрать торт, выложить коржи, перемазывая их кремом.
Для глазури сливки с шоколадом соединить и разогреть, постоянно помешивая, пока шоколад не растает. Дать остыть глазури и вылить на торт.
Сверху по желанию можно украсить ягодами или фруктами.
Ранее мы рассказывали, как приготовить еще один популярный в Союзе шоколадный торт "Кучерявый Вася", известный также как "Пинчер".