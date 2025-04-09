Торт "Мишка", он же торт "Олимпийский мишка" или "Мишка на севере", любили не только в Союзе - его с удовольствием готовят и сейчас.

Популярный и вкусный десерт, родом из советских времен - торт "Мишка". СССР славился извечным дефицитом всего и вся, но советские хозяйки умудрялись готовить даже "из ничего", а в результате таких экспериментов появлялись кулинарные шедевры, которые любят до сих пор.

Торт "Мишка" - рецепт из СССР

Торт "Мишка" как в детстве - это на самом деле сметанник. Сметанные коржи, часть которых идет с какао, и сметанный крем.

Для теста вам понадобятся (расчет на форму 21 см, высота 6,5 см):

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350 г нежирной сметаны (10–15%);

150 г сахара*;

100 г (0,5 пачки) сливочного масла;

5 г соды;

30 г какао;

560 г муки.

*Количество сахара о желанию можно взять больше.

Для крема:

1 л сметаны;

150 г сахара* + 10 г ванильного сахара.

*Количество сахара можно взять больше.

Для теста нужно смешать сметану и сахар, добавить сливочное масло. Все перемешать. Положить соду (гасить соду не нужно, так как в рецепте есть сметана - это кислота).

Разделить массу на 2 равные части, в первую добавить 310 г муки, во вторую - просеять какао, добавить 280 г муки, и замесить тесто. Оно должно получиться упругим и хорошо раскатываться, поэтому по необходимости можно добавить немного муки.

Из первой и второй частей теста раскатать коржи диаметром 22 см - должно получиться 3 белых и 3 шоколадных. Выпекать в разогретой до 180°С духовке, 8-10 минут. Еще горячий корж обрезать по диаметру формы (21 см).

Для крема сметану смешать с сахаром и ванильным сахаром, чтобы сахар растворился.

Собрать торт: выкладывая поочередно шоколадные и белые коржи, их нужно смазать кремом. Сверху готовый торт также смазать кремом и можно посыпать крошкой от остатков коржей. Поставить в холодильник минимум на 6 часов.

По желанию между коржами можно сделать прослойку из ягод или фруктов.

Торт "Мишка" с безе и орехами

Еще одна популярная вариация этого десерта, но уже более современная - торт "Мишка" с безе. Его готовят из песочного теста, а безе с орехами выступает в качестве еще одной прослойки.

Для теста вам понадобятся (на такую же форму, как и в первом рецепте):

340 г муки;

4 желтка;

150 г (3/4 пачки) сливочного масла;

0,5 ч. л. соды;

1 ст. л. сметаны;

цедра лимона;

щепотка соли.

Для меренги (безе):

140-150 г сахара;

100 г грецких орехов;

4 белка.

Для крема:

230 г сливочного масла (82%);

1 банка сгущенки.

Для глазури:

50 мл сливок (жирность 33%);

150 г шоколада.

Просеять муку, натереть масло на терке, обволакивая в муку. Перемешать, добавить соду, цедру лимона, перемешать. Добавить желтки, сметану, щепотку соли, снова перемешать.

Замесить тесто, собрать в комок, положить в пакет, убрать в холодильник на полчаса. Затем поделить тесто на четыре части, сформировать шарик и раскатать коржи по диаметру формы.

Для меренги белки взбить с помощью миксера до стойких пиков, постепенно добавляя сахар. Добавить рубленые орехи, аккуратно перемешать, убрать в холодильник.

На тесто выложить часть меренги, распределить по коржу. Поставить выпекаться на 10 (максимум 15) минут при t 180°С. Дать коржу остыть, остальные коржи выпечь точно так же.

Для крема взбить масло, постепенно добавляя сгущенку. Собрать торт, выложить коржи, перемазывая их кремом.

Для глазури сливки с шоколадом соединить и разогреть, постоянно помешивая, пока шоколад не растает. Дать остыть глазури и вылить на торт.

Сверху по желанию можно украсить ягодами или фруктами.

Ранее мы рассказывали, как приготовить еще один популярный в Союзе шоколадный торт "Кучерявый Вася", известный также как "Пинчер".

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