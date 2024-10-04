Как его только не называли - и "Кучерявый Вася", и "Кучерявый Ваня", "Кучерявый мальчик", "Пинчер" и "Кудрявый пинчер" - но по сути это был один и тот же торт - шоколадный, с нежным кремом и глазурью. Готовится он очень просто и из доступных ингредиентов, и ничем бы не отличался от других похожих десертов, если бы не его способ приготовления, который, по мнению детей, превращает его в самый вкусный шоколадный торт в мире. Предлагаем рецепт, которому уже точно больше 50 лет.
Торт "Кучерявый Вася" (он же торт "Пинчер") - советский рецепт
Ингредиенты (для трех коржей):
- 2 яйца;
- 1 стакан сахара*;
- 1 ст. л. какао;
- 200 г сметаны;
- 200 г сгущенки;
- 2 ч. л. соды;
- 2,5 стакана муки.
*Объем стакана - 250 мл.
Для крема:
- 1 л сметаны;
- 1,5 стакана сахара;
- орехи и изюм - по вкусу.
Для глазури:
- 3/4 стакана сахара;
- 2 ст. л. какао;
- 2 ст. л сметаны;
- 30-40 г сливочного масла.
Смешать яйца, сахара, какао, сметану, сгущенку и соду (не гасить).
Чтобы какао не комковалось, его лучше просеять через сито.
Добавить муку и вымесить однородное тесто. Разделить его на визуально на три части и выпечь три коржа.
Для крема сметану нужно смешать с сахаром, добавить измельченные орехи и изюм и снова перемешать.
Самый тонкий корж выложить на блюдо - это будет основа торта - и смазать ее кремом. Оставшиеся два коржа поломать на кусочки или нарезать на кубики. Каждый такой кусочек или кубик нужно обмакнуть в крем и выложить на корж-основу в виде горки.
Для глазури смешать сахар, какао и сметану, подержать на небольшом огне, чтобы масса потемнела, добавить сливочное масло. Немного остудить глазурь и полить ею готовый торт в виде завитков.
Ранее мы рассказывали, как приготовить насыпной пирог с яблоками "Три стакана".