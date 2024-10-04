"Кучерявый Вася", он же торт "Пинчер", был очень популярен в СССР.

Как его только не называли - и "Кучерявый Вася", и "Кучерявый Ваня", "Кучерявый мальчик", "Пинчер" и "Кудрявый пинчер" - но по сути это был один и тот же торт - шоколадный, с нежным кремом и глазурью. Готовится он очень просто и из доступных ингредиентов, и ничем бы не отличался от других похожих десертов, если бы не его способ приготовления, который, по мнению детей, превращает его в самый вкусный шоколадный торт в мире. Предлагаем рецепт, которому уже точно больше 50 лет.

Торт "Кучерявый Вася" (он же торт "Пинчер") - советский рецепт

Ингредиенты (для трех коржей):

2 яйца;

1 стакан сахара*;

1 ст. л. какао;

200 г сметаны;

200 г сгущенки;

2 ч. л. соды;

2,5 стакана муки.

*Объем стакана - 250 мл.

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Для крема:

1 л сметаны;

1,5 стакана сахара;

орехи и изюм - по вкусу.

Для глазури:

3/4 стакана сахара;

2 ст. л. какао;

2 ст. л сметаны;

30-40 г сливочного масла.

Смешать яйца, сахара, какао, сметану, сгущенку и соду (не гасить).

Чтобы какао не комковалось, его лучше просеять через сито.

Добавить муку и вымесить однородное тесто. Разделить его на визуально на три части и выпечь три коржа.

Для крема сметану нужно смешать с сахаром, добавить измельченные орехи и изюм и снова перемешать.

Самый тонкий корж выложить на блюдо - это будет основа торта - и смазать ее кремом. Оставшиеся два коржа поломать на кусочки или нарезать на кубики. Каждый такой кусочек или кубик нужно обмакнуть в крем и выложить на корж-основу в виде горки.

Для глазури смешать сахар, какао и сметану, подержать на небольшом огне, чтобы масса потемнела, добавить сливочное масло. Немного остудить глазурь и полить ею готовый торт в виде завитков.

Ранее мы рассказывали, как приготовить насыпной пирог с яблоками "Три стакана".

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