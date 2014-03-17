В Крыму сепаратисты обработали 75% протоколов: 95,7% - за присоединение к России

Об этом заявил глава комиссии Верховного Совета Крыма по проведению референдума Михаил Малышев.

По его словам, за сохранение Крыма в составе Украины проголосовали 3,2%, пишет ИТАР-ТАСС.

Оставшиеся 1,1% приходится на недействительные бюллетени.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.

Согласно обработке 50% бюллетеней, 95,5% принявших участие в крымском "референдуме" высказались за присоединение к Российской федерации , 3,5% - за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. 1% бюллетеней признан недействительным.

По украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.