Данилишин говорит, что ЗСТ с СНГ - шаг, который еще предстоит объяснить Европе

Такое мнение в своем Facebook высказал бывший министр экономики Богдан Данилишин.

"Это, скорее всего, тактический или предвыборный ход для того, чтобы показать, что мы за укрепление связей со странами постсоветского пространства", - считает министр правительства Тимошенко.

"Реально, Украина имеет договоры о свободной торговле практически со всеми странами-участницами СНГ, которые не решают вопросов торговых конфликтов, они включают более 100 различного рода изъятий и ограничений в двусторонних отношениях. Кроме того, со времени подписания Договора руководителями правительств стран-участниц СНГ Российская Федерация получила членства во Всемирной торговой организации, в свою очередь обязывает ее соблюдать условия членства в данной организации, членами которой не являются отдельные страны СНГ ", - написал Данилишин.

По мнению экономиста, это можно рассматриваться также как очередной шаг приближения в Таможенному Союзу, который в настоящее время особенно интенсивно пропагандируется российской стороной.

Экс-министр считает, что ратификация этого договора потребует от Украины дополнительных объяснений Европейскому союзу, по его корреляции с европейскими правилами.

"Сам факт возможной ратификации Верховной Радой Украины данного договора не будет препятствием для подписания Украиной договора о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, но это потребует некоторых объяснений украинской стороной некоторых условий вступления, которые могут вступать в противоречие с европейскими правилами торговли", - заявил Богдан Данилишин.