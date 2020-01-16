Главы МИД пяти стран призвали Иран обеспечить ответственность виновных в сбитии самолета МАУ

Руководители этих ведомств намерены добиться от Ирана проведения тщательного, независимого и прозрачного международного расследования авиакатастрофы.

Министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана.

Об этом Шампань сказал на пресс-конференции после встречи с главами МИД Украины, Великобритании, Швеции и Афганистану в Лондоне, которая транслировалась на канадском телеканале CBC.

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В частности, от имени глав МИД пяти стран Шампань заявил, что сегодня совместными усилиями были разработаны общие принципы с целью взаимодействия с властями Ирана.

По его словам, эти принципы основываются на пяти главных ключевых элементах, которые будут определять взаимодействие Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана с Ираном, чтобы обеспечить, во-первых, полный и беспрепятственный доступ для должностных лиц с целью посещения Ирана и передвижения в пределах этой страны с целью осуществления консульских услуг.

Во-вторых, заявил Шампань, речь идет о необходимости обеспечения того, что "процесс идентификации жертв проводится с достоинством, прозрачности и в соответствии с международными стандартами и что пожелания семей относительно репатриации уважаются во всех случаях".

"В-третьих, обеспечить тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, открытое для (пострадавших) государств, которые находятся в скорби", - отметил Шампань и добавил, что это расследование должно руководствоваться положениями Конвенции о международной гражданской авиации.

"В-четвертых, обеспечить, чтобы Иран взял полную ответственность за сбитие самолета рейса PS 752 и признал свои обязательства перед семьями жертв, в том числе по компенсации", - добавил Шампань.

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"В-пятых, обеспечить ответственность для тех лиц, которые виновны (в сбитии - УНИАН) с помощью независимого уголовного следствия, после которого состоится прозрачное и беспристрастное судебное преследование, что будет соответствовать международным стандартам надлежащего правового процесса и прав человека", - отметил Шампань.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.