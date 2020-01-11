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Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой

07:56, 11 января 2020
Происшествия
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Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR, который потерпел крушение в Иране / иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана, пишет ТСН.

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В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

"Причиной катастрофы украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризм" США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зарифе.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. СНБО опубликовала список погибших. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. 

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.

Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведок и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Президент США Дональд Трамп назвал катастофу самолета "подозрительной". Глава Белого дома считает, что самолет мог разбиться не из-за технической неисправности, а из-за того, что "кто-то на той стороне мог допустить ошибки". 

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