Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой

В Иране уверяют, что сделали это неумышленно.

Иран заявил, что ракета "земля-воздух" утром 8 января сбила вблизи Тегерана самолет МАУ.

Об этом сообщили на государственном телевидении Ирана, пишет ТСН.

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В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

"Причиной катастрофы украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризм" США. Наши глубокие соболезнования и извинения нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зарифе.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. СНБО опубликовала список погибших. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета.

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.

Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведок и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Президент США Дональд Трамп назвал катастофу самолета "подозрительной". Глава Белого дома считает, что самолет мог разбиться не из-за технической неисправности, а из-за того, что "кто-то на той стороне мог допустить ошибки".