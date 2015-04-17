Политолог заявил о письме от "повстанцев", назвавшихся убийцами Калашникова и Бузины

Об этом политолог сообщил в Facebook.

«Получил на электронную почту письмо с заявлением от некой "Украинской повстанческой армии", в котором она берет на себя ответственность за убийство "антиукраинской сволочи: Чечетова, Пеклушенко, Мельника, Калашникова, Бузины"»,‒ отмечает политолог.

В письме, по его словам, приводится интересный факт: «В подтверждение того, что именно наши бойцы провели эти атентаты, приводим факт, неизвестный общественности: Калашников был ликвидирован оружием калибра 7.65х17 и 9х18, сам он также успел сделать выстрел из своего оружия».

Самое главное, по словам Фесенко, в этом заявлении присутствует угроза развернуть «безжалостную повстанческую борьбу против антиукраинского режима предателей».

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Как отмечает политолог, указанное заявление подтверждает его версию о том, что в качестве исполнителей убийства Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные украинские националисты.

«Это еще больше укрепляет мое подозрение, что за спиной этих людей стоят российские спецслужбы. Заявление также дает основания подозревать продолжение кампании убийств, которая теперь может быть направлена и против представителей высшего государственного руководства страны. И это, возможно, означает попытку российских спецслужб открыть новый фронт против Украины ‒ внутри страны с целью дестабилизации внутренней ситуации»,‒ отмечает Фесенко.

16 апреля в Киеве неизвестные убили журналиста Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист.

Калашников был убит 15 апреля возле своей квартиры в Киеве.