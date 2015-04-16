Убит Олесь Бузына: биография и версии

Он родился 13 июля 1969 года в Киеве. В 1992 году закончил филологический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности - преподаватель русского языка и литературы, но преподавательской деятельностью не занимался.

Работал в ряде украинских изданий: газетах "Киевские ведомости" (1993-2005), "2000" (2005-2006); журналах "Друг читателя", "Лидер", "Натали", "Эго", "XXL", с 2007 года - автор блока в газете "Сегодня", а также на телевидении - с октября 2006 года был ведущим программы "Teen-лига" на канале "Интер". С января 2015 года Бузина занял кресло шеф-редактора газеты "Сегодня", однако в марте 2015 уволился из-за "несогласие с цензурой руководства" инфохолдинга.

Политические взгляды: журналист был известен своими провокационными украинофобскими заявлениями в СМИ и публичными скандалами. Бузина придерживался идеи "русского мира", триединства российского народа ("малоросов, белорусов и Великороссии"), поддерживал федерализацию и двуязычие Украины. Олесь Бузина - основатель течения так называемых "шевченкофобов", автор скандальных книг "Воскрешение Малороссии", "Вурдалак Тарас Шевченко", "Верните женщинам гаремы", "Докиевская Русь", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину" и других.

Политическая карьера: кандидат в народные депутаты Украины по мажоритарному киевскому городскому избирательному округу № 223 от партии "Русский блок".

Читайте такжеСамооборона Шевченковского района Киева сообщила номера машины, из которой расстреляли БузынуСкандалы: на апрель 2009 года против Бузыны было проведено 11 судебных процессов, которые он выиграл. 11 марта 2011 в прямом эфире ток-шоу Евгения Киселева "Большая политика" между Бузыной и художником Александром Поярковым произошла драка, спровоцированная Бузыной.

Версии убийства: "Похоже, что отстрел свидетелей по делу Антимайдана продолжается", - написал об убийстве Бузыны депутат Антон Геращенко в своем Фейсбуке.

Вскоре он выдвинул другую версию - "Не исключаю, что убийства Олега Калашникова и Олеся Бузыны специально спланированы и организованы из Москвы и является одной из частей плана по внутренней дестабилизации Украины с одной стороны, и дальнейшего разжигания антиукраинских настроений в российском обществе".

"Никакой это не "отстрел свидетелей по делу Антимайдана". Я не знаю что, но точно не это", - считает Соня Кошкина, главный редактор LB.ua.

"Бузыну убили. Застрелили на Дегтяревской, где он жил. Это точно нам не выгодно - русский мир показывает, как его якобы убивают в Украине - но, по факту, убивают тех, кто по крайней мере сейчас уже напуган и сдался. Готовят к майской истерии", - депутат Игорь Луценко.

"Конечно же, это начало террора. У меня 2 версии: 1) Кого-то, кто почувствовал вкус крови, достало, что вся эта тусовка до сих пор на свободе. Они перешли грань, и неизвестно, на ком они в итоге остановятся. 2) Это запланированные жертвоприношения. Новая фаза гибридной войны. Нас начали раскачивать. Они перешли грань, и неизвестно, на ком они в итоге остановятся", - художник Александр Ройтбурд.

"Убийства Бузыны и Калашникова - это блюдо исключительно для российского потребителя. Слов про фашистов было недостаточно. Хунта должна убивать политических оппонентов. Теперь мозаика сложилась", - Вахтанг Кипиани, главный редактор "Исторической правды".

По материалам: ТСН, Дуся, открытые источники