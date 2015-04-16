Опубликованы фотографии с места убийства экс-регионала Калашникова

10:06, 16 апреля 2015
Общество
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Тело погибшего было найдено на 8 этаже возле его квартиры.

Калашников / Фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, вчера в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело гражданина Калашникова Олега Ивановича, бывшего народного депутата от Партии Регионов. 

Причиной его смерти стало огнестрельное ранение, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

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Как сообщил начальник столичной милиции Александр Терещук, тело погибшего было найдено на 8 этаже возле его квартиры. Однако, он не уточнил, какое оружие применялось и сколько было выстрелов.

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