Опубликованы фотографии с места убийства экс-регионала Калашникова

Как сообщал УНИАН, вчера в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело гражданина Калашникова Олега Ивановича, бывшего народного депутата от Партии Регионов.

Причиной его смерти стало огнестрельное ранение, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

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Как сообщил начальник столичной милиции Александр Терещук, тело погибшего было найдено на 8 этаже возле его квартиры. Однако, он не уточнил, какое оружие применялось и сколько было выстрелов.