Довгого и "голосующих 16 января" не будет в руководстве комитетов

Это следует из стенограммы заседания 4 декабря, передает "Украинская правда". Перед голосованием спикер Рады Владимир Гройсман сказал, что постановление голосуется с учетом "поправок, которые были объявлены народным депутатом (Юрием) Луценко, (Александром) Турчиновым, ... "Батькивщина", Филатов и по численности комитетов (поправки Сергея Соболева - ред.)".

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Перед голосованием лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко внес с голоса поправки:

- записать экс-министра Олега Мусия заместителем главы комитета по здравоохранению;

- вычеркнуть фамилию Олеся Довгого из руководителей комитета по самоуправлению;

- включить нового депутата Давида Макарьяна в комитет по вопросам транспорта;

- исключить из всех руководящих должностей комитетов депутатов, голосовавших за "законы 16 января".

Председатель фракции "Народного фронта" Александр Турчинов предложил:

- включить новых депутатов Сергея Драюка и Александра Дроздика в комитет социальной политики;

- включить нового депутата Дмитрия Стеценко в комитет по вопросам свободы слова.

Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев предложил:

- исключить руководящих должностей комитетов депутатов, голосовавших за "законы 16 января";

- уменьшить минимальную численность комитетов до 6 человек;

- внести фамилию Бориса Филатова как председателя контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Не допустить в руководство комитетов "голосующих 16 января" также предлагали лидеры фракций Радикальной партии Олег Ляшко и "Взаимопомощи" Олег Березюк.

В то же время, Олег Березюк вносил еще две технические правки (перенести депутата Маркевича в комитет бюджетной политики, и обозначить депутата Пастуха членом "Самопомочи"), но, судя по стенограмме, их Владимир Гройсман не учел.

Представитель группы "Экономическое развитие" Антон Яценко заявлял, что его группа отказывается от всех руководящих должностей в комитетах, но, как учтется это заявление, не понятно.