Первым вице-спикером Рады избран Парубий, а вице-спикером – Сыроед

Верховная Рада избрала Парубия первым заместителем главы парламента, а Сыроед – заместителем главы ВР.

Верховная Рада Украины избрала народного депутата Андрея Парубия («Народный фронт») первым заместителем главы парламента. Также народного депутата Оксану Сыроед ("Самопомич") избрано заместителем главы ВР. Читайте такжеУ Порошенко назвали комитеты Рады, вокруг которых разгорелись наиболее ожесточенные споры (прямая трансляция) За поставление № 1255 проголосовали 313 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале. Против - 23, четверо воздержались. Спикер ВР Владимир Гройсман отметил, что впервые в истории украинского парламента пост заместителя председателя Рады занимает женщина.

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