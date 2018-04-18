Силой брать не будут: суд запретил принуждать Савченко сдать образцы слюны

Накануне Савченко прошла допрос с помощью полиграфа.

Шевченковский районный суд города Киева оставил без удовлетворения ходатайство Службы безопасности Украины относительно принудительного забора биологических образцов у народного депутата Украины Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда в рамках расследования уголовного производства по подозрению Савченко в государственной измене объявила следственный судья Ольга Юзькова.

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Согласно решению, определение обжалованию не подлежит. Судья зачитала только резолютивную часть, но частично объяснила мотивацию. В частности, по ее словам, в ходатайстве отсутствует информация относительно того, какие именно хотят отобрать биологические образцы у Савченко следователи.

Напомним, сегодня нардеп высказалась решительно против принудительного забора ее биологических образцов.

"Попытаетесь меня трогать, то буду писать заявление и считать это пытками",- заявила Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство Службы безопасности Украины о принудительном отборе биологических образцов у народного депутата Украины Надежды Савченко в рамках расследования в уголовном производстве по подозрению ее в государственной измене.

Справка. Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день ее сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.

17 апреля адвокат Олег Соловей сообщил, что Савченко прошла допрос с помощью полиграфа. Он отметил, что допрос состоялся не в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ), как было запланировано ранее, а в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Адвокат добавил, что не может сообщить, какие именно вопросы задавали Савченко, поскольку они представляют тайну следствия.