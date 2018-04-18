Савченко рассказала, что у нее спрашивали на полиграфе
Во время проведения полиграфологического тестирования у народного депутата Украины Надежды Савченко спрашивали, в частности, собиралась ли она добивать автоматами народных депутатов в парламенте после совершения террористического акта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда Киева.
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Журналисты спросили, какие ей задавали вопросы при прохождении полиграфа, Савченко ответила: «Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась ли добивать автоматами».
По ее словам, тестирование на полиграфе длилось 6 часов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство Службы безопасности Украины о принудительном отборе биологических образцов у народного депутата Украины Надежды Савченко в рамках расследования в уголовном производстве по подозрению ее в государственной измене.
Справка. Народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.
22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
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23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.
Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.
13 апреля Савченко проходила экспертизу на полиграфе. В этот же день ее сестра Вера сообщила, что полиграфологи не смогли полноценно провести экспертизу с депутатом из-за ее голодовки.
17 апреля адвокат Олег Соловей сообщил, что Савченко прошла допрос с помощью полиграфа. Он отметил, что допрос состоялся не в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ), как было запланировано ранее, а в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.
Адвокат добавил, что не может сообщить, какие именно вопросы задавали Савченко, поскольку они представляют тайну следствия.