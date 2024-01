В украинских кинотеатрах фильм появится с 16 мая 2024 года.

Кинокомпания FILM.UA Group представила первый тизер подростковой драмы "Ты меня любишь?" от украинского режиссера Тони Ноябревой, известной по ленте "Герой моего времени". Одновременно стало известно, что лента выйдет в украинский прокат 16 мая 2024 года.

Главная героиня фильма – 17-летняя Кира, которая переживает развод родителей и сталкивается с моральными вызовами и потребностью в принятии взрослых решений, когда в стране происходят тектонические изменения 90-х. Главная идея фильма – в любви нуждаются все, независимо от социального статуса, возраста, условий жизни и событий вокруг: все мечтают услышать "Да" в ответ на вопрос "Ты меня любишь?".

Режиссер фильма Тоня Ноябрева делится, что, хоть в начале 90-х была несколько моложе своей героини, помнит атмосферу и масштабность изменений вокруг и считает эту эпоху идеальным фоном для истории о взрослении, поисках себя и настоящей любви. Главная героиня тяжело переживает развод родителей, ее мир меняется сразу в нескольких плоскостях. И поиски первой любви среди всех необъяснимых событий вокруг и изменений внутри – это универсальная история, понятная каждому независимо от времени или страны. Ведь люди всегда стремятся к эмоциональному уюту, хотят любить и чувствовать себя любимыми.

Главную роль в фильме сыграла Карина Химчук – за эту работу ее признали лучшей украинской актрисой 2023 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Также украинские зрители могли видеть ее в фильме "Короли рэпа".

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на 73-м "Берлинале" в секции "Панорама". С тех пор драма "Ты меня любишь?" проехалась по целому ряду европейских кинофестивалей, получив несколько наград и номинаций. Также она участвовала в национальном конкурсе кинофестиваля "Молодость-2023".

28 января 2024 года ленту "Ты меня любишь?" презентовали в рамках международной конкурсной программы Гетеборгского кинофестиваля. Для режиссера Гетеборг является знаковым городом, ведь там она разрабатывала сценарий своего нового проекта "Ukraine Is the Capital of everything" и вместе с командой в начале полномасштабного вторжения работала над постпродакшеном "Ты меня любишь?".

"Вы будете удивлены, но Гетеборг – один из городов, в котором создавался мой фильм. Я прожила в прекрасной Швеции прекрасных два месяца, работая со скандинавскими коллегами над звуком "Ты меня любишь?". Поэтому я никогда не забуду их искренность и профессионализм, а они никогда не забудут мой борщ, который я им варила прямо в студии звукозаписи. Для меня этот фильм – "прощание с моими личными детскими иллюзиями". Я думаю, что зритель почувствует этот привкус нежности и грусти, когда деревья были большими, а мир безграничным", – рассказала режиссер.

