Кинокомпания FILM.UA Group представила первый тизер подростковой драмы "Ты меня любишь?" от украинского режиссера Тони Ноябревой, известной по ленте "Герой моего времени". Одновременно стало известно, что лента выйдет в украинский прокат 16 мая 2024 года.
Главная героиня фильма – 17-летняя Кира, которая переживает развод родителей и сталкивается с моральными вызовами и потребностью в принятии взрослых решений, когда в стране происходят тектонические изменения 90-х. Главная идея фильма – в любви нуждаются все, независимо от социального статуса, возраста, условий жизни и событий вокруг: все мечтают услышать "Да" в ответ на вопрос "Ты меня любишь?".
Режиссер фильма Тоня Ноябрева делится, что, хоть в начале 90-х была несколько моложе своей героини, помнит атмосферу и масштабность изменений вокруг и считает эту эпоху идеальным фоном для истории о взрослении, поисках себя и настоящей любви. Главная героиня тяжело переживает развод родителей, ее мир меняется сразу в нескольких плоскостях. И поиски первой любви среди всех необъяснимых событий вокруг и изменений внутри – это универсальная история, понятная каждому независимо от времени или страны. Ведь люди всегда стремятся к эмоциональному уюту, хотят любить и чувствовать себя любимыми.
Главную роль в фильме сыграла Карина Химчук – за эту работу ее признали лучшей украинской актрисой 2023 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Также украинские зрители могли видеть ее в фильме "Короли рэпа".
Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2023 года на 73-м "Берлинале" в секции "Панорама". С тех пор драма "Ты меня любишь?" проехалась по целому ряду европейских кинофестивалей, получив несколько наград и номинаций. Также она участвовала в национальном конкурсе кинофестиваля "Молодость-2023".
28 января 2024 года ленту "Ты меня любишь?" презентовали в рамках международной конкурсной программы Гетеборгского кинофестиваля. Для режиссера Гетеборг является знаковым городом, ведь там она разрабатывала сценарий своего нового проекта "Ukraine Is the Capital of everything" и вместе с командой в начале полномасштабного вторжения работала над постпродакшеном "Ты меня любишь?".
"Вы будете удивлены, но Гетеборг – один из городов, в котором создавался мой фильм. Я прожила в прекрасной Швеции прекрасных два месяца, работая со скандинавскими коллегами над звуком "Ты меня любишь?". Поэтому я никогда не забуду их искренность и профессионализм, а они никогда не забудут мой борщ, который я им варила прямо в студии звукозаписи. Для меня этот фильм – "прощание с моими личными детскими иллюзиями". Я думаю, что зритель почувствует этот привкус нежности и грусти, когда деревья были большими, а мир безграничным", – рассказала режиссер.
Как сообщал УНИАН, ранее украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" номинировали на "Оскар".