Уже известно о девяти погибших в столице после удара.

Украинская певица София Ротару вышла на связь после массированной атаки России по Киеву ночью и утром 31 июля.

В своем Instagram исполнительница разместила в stories фотографию разрушенного российской ракетой дома в столице, на котором написала "Киев" и добавила эмодзи разбитого сердечка.

По данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на 15:30 известно о девяти жертвах удара. Вблизи разрушенных многоэтажек продолжаются поисково-спасательные работы.

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Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших в Киеве - шестилетний мальчик и его мама.

По его информации, ночью и утром 31 июля Россия выпустила по Украине более 300 дронов и восемь ракет. Из-за вражеских ударов пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. При этом основной целью массированного обстрела был Киев.

Сообщалось, что во время этой атаки по Киеву Россия разгромила квартиру украинской телеведущей Екатерины Соляр.

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