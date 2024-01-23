10 марта в театре "Долби" в Голливуде должна состоятся церемония награждения премией "Оскар". Уже объявлены все номинанты. Интересно, что среди них есть украинский фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.
Этот фильм рассказывает о Мариуполе - городе, который был разрушен в результате российской агрессии. Бороться за победу он будет в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
Полный список номинантов
Лучший актер второго плана:
Райан Гослинг, "Барби"
Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"
Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
Марк Руффало, "Бедные-нещасные"
Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант, "Оппенгеймер"
Даниэль Брукс, "Цвет лиловый"
Америка Фарерро, "Барби"
Джуди Фостер, "Даяна Наед"
Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
Лучшие дизайны костюмов:
"Барби"
"Убийцы цветочной луны"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещасные"
Лучшие макияж и прически:
"Голда"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещасные"
"Общество снега"
Лучший игровой короткометражный фильм:
"После"
"Красное, белое и синее"
"Удивительная история Генри Шугара"
"Непобедимый"
"Рыцарь удачи"
Лучший анимационный короткоментражный фильм:
"Письмо к свинье"
"95 ощущений"
"Наша униформа"
"Pachyderme"
"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший адаптированный сценарий:
"Американское чтиво"
"Барби"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещысные"
"Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий:
"Анатомия падения"
"Оставленные"
"Маэстро"
"Май, декабрь"
"Прошлые жизни"
Лучшая оригинальная музыка к фильму:
"Американское чтиво"
"Индиана Джонс и реликвия судьбы"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший полнометражный документальный фильм:
"Бобби Уайн: Народный президент"
"Вечная память"
"4 дочери"
"Убить тигра"
"20 дней в Мариуполе"
Лучший короткометражный документальный фильм:
"The ABCs of Book Banning"
" The Barber of Little Rock"
"Island in Between"
"The last repair shop"
"Nai Nai & Wài Pó"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Я – капитан", Италия
"Идеальные дни", Япония
"Общетво снега", Испания
"Учительская", Германия
"Зона интересов", Великобритания
Лучший полнометражный анимационный фильм:
"Мальчик и птица"
"Элементарно"
"Нимона"
"Мечты работа"
"Человек паук: Паутина вселенных"
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