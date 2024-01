Также в списке претендентов - "Барби" и "Оппенгеймер".

10 марта в театре "Долби" в Голливуде должна состоятся церемония награждения премией "Оскар". Уже объявлены все номинанты. Интересно, что среди них есть украинский фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

Этот фильм рассказывает о Мариуполе - городе, который был разрушен в результате российской агрессии. Бороться за победу он будет в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Полный список номинантов

Лучший актер второго плана:

Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные-нещасные"

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс, "Цвет лиловый"

Америка Фарерро, "Барби"

Джуди Фостер, "Даяна Наед"

Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучшие дизайны костюмов:

"Барби"

"Убийцы цветочной луны"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещасные"

Лучшие макияж и прически:

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещасные"

"Общество снега"

Лучший игровой короткометражный фильм:

"После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм:

"Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший адаптированный сценарий:

"Американское чтиво"

"Барби"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещысные"

"Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий:

"Анатомия падения"

"Оставленные"

"Маэстро"

"Май, декабрь"

"Прошлые жизни"

Лучшая оригинальная музыка к фильму:

"Американское чтиво"

"Индиана Джонс и реликвия судьбы"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучший полнометражный документальный фильм:

"Бобби Уайн: Народный президент"

"Вечная память"

"4 дочери"

"Убить тигра"

"20 дней в Мариуполе"

Лучший короткометражный документальный фильм:

"The ABCs of Book Banning"

" The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The last repair shop"

"Nai Nai & Wài Pó"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Я – капитан", Италия

"Идеальные дни", Япония

"Общетво снега", Испания

"Учительская", Германия

"Зона интересов", Великобритания

Лучший полнометражный анимационный фильм:

"Мальчик и птица"

"Элементарно"

"Нимона"

"Мечты работа"

"Человек паук: Паутина вселенных"

Ранее УНИАН назвал топ-5 интересных фильмов на реальных событиях.

Вас также могут заинтересовать новости: