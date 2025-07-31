Первый украинский сериал в стиле true crime: Киевстар ТВ запускает новый original 'Тихая Нава'

Создание оригинальных историй, рассчитанных на украинского зрителя, является приоритетом компании.

Начались съемки второго original-сериала Киевстар ТВ - "Тихая Нава", детективного триллера в стиле true crime. Проект создается по заказу Киевстар ТВ продакшном SFERA FILM, который специализируется на кино- и сериальном производстве. Премьера запланирована на начало 2026 года. Режиссером сериала выступил Дмитрий Андриянов, оператором-постановщиком - Вячеслав Раковский. Продюсерами проекта стали Анна Гончар и Дмитрий Сафановский. В новом сериале снимутся: Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Александра Сорока, Вероника Мишаева, Андрей Мостренко.

"Тихая Нава" - первый украинский сериал в стиле true crime, события которого разворачиваются в небольшом городке с одноименным названием. Главный герой - молодой юрист, который случайно попадает в центр расследования серии жестоких преступлений. На пути к истине он сталкивается с равнодушием общества, молчаливым согласием окружения и инертностью системы. Сериал исследует, как бездействие и замалчивание могут стать соучастниками преступления, а также как легко система оборачивается против тех, кто пытается изменить ее изнутри.

Проект станет очередным шагом Киевстар ТВ в построении институции собственного контента для ОТТ-платформы. Создание оригинальных историй, рассчитанных на украинского зрителя, является приоритетом компании в условиях трансформации медиарынка и роста спроса на локальные сериальные форматы.

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"Мы продолжаем инвестировать в производство сериалов, которые отвечают запросу украинской аудитории. Наша цель - создавать контент, который не только развлекает, но и осмысливает происходящее вокруг. "Тихая Нава" - это смелая история о борьбе за правду, которая резонирует с реальностью. Это уже второй original-проект Киевстар ТВ, и мы точно не останавливаемся", - Павел Рыбак, CEO Киевстар ТВ.

"Тихая Нава" - это продолжение амбициозной стратегии платформы по поддержке украинского производства. После драмеди "Витя", которая эксклюзивно появится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ уже 1 сентября 2025 года, новый проект сделает вклад в жанровое разнообразие и сериальный сторителлинг.

""Тихая Нава" - первый украинский сериал в стиле true crime, и для нас это настоящий вызов и одновременно большое вдохновение. Это жанр, которого еще не было в украинском сериальном производстве, поэтому особенно интересно воплощать его вместе с такой сильной и профессиональной командой. Мы все чувствуем, что создаем что-то важное и небезразличное", - Анна Гончар, главный продюсер проекта.

К слову, проект, который ранее имел рабочее название "Энрике", уже успел получить главную награду международного конкурса Content Warsaw Copro Pitch 2025 от C21Media в категории Scripted Series. Из более 50 заявок со всего региона Центральной и Восточной Европы только шесть отобрали в финальный питчинг - и именно он, теперь уже под названием "Тихая Нава", завоевал признание международного жюри.

Следите за обновлениями, чтобы первыми увидеть, как рождается новая качественная история - на Киевстар ТВ в 2026 году.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

"SFERA FILM " - одна из ведущих украинских продакшн-компаний, которая активно развивает современное кино и сериальное производство. Компания известна такими проектами, как "Я-Надия", "Бесова пательня", "Кукушки", "Опер по вызову" и другие.

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