Еще не состоялась премьера третьего сезона, как сериал про персонажа Нормана Ридуса был продлен.

Сериал "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" с Норманом Ридусом продлён на четвёртый и последний сезон еще перед выходом третьего, релиз которого состоится только в сентябре.

Производство восьмисерийного четвёртого сезона начнётся уже совсем скоро в Испании, пишет Variety. Съёмки пройдут в Мадриде и его окрестностях, включая такие локации, как Бильбао, Галисия, Андалусия, регион Сеговия, Толедо и другие.

"Путь Дэрила Диксона — это было невероятное путешествие. Я благодарю каждого фаната, кто присоединился к нам в этом путешествии. Для меня было честью создавать эту историю и этих персонажей. Мы безмерно благодарны за то, как тепло всё это было воспринято. Ваша любовь и поддержка сделали каждое мгновение значимым. Финал — это не просто завершение, это празднование того, что мы пережили вместе. Несите эту любовь дальше — путешествие Дэрила ещё не окончено", - заявил Ридус, исполнитель главной роли.

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Мелисса Макбрайд, исполняющая роль Кэрол, добавила: "Это было величайшим удовольствием в моей жизни — снимать часть приключения Дэрила и Кэрол вместе в Европе". Она также добавила, что им все же есть еще, что рассказать.

"Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" - 3 сезон, что известно

Премьера третьего сезона "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" состоится 7 сентября на AMC и AMC+.

В новом сезоне Кэрол и Дэрил продолжат свой путь домой, к тем, кого они любят. Но путь назад всё больше уводит их в сторону — через далёкие земли с постоянно меняющимися и незнакомыми условиями, где они становятся свидетелями различных последствий апокалипсиса.

Если ранее нам демонстрировали Париж, Лондон, то действия третьего сезона происходят в Испании.

Ранее УНИАН сообщал про забавный факт, связанный с Норманом Ридусом. Как многие знают, что он исполнил главную роль в видеоигре Death Stranding от Хидео Кодзимы. Сейчас же подростки в Британии используют его лицо из игры, чтобы обойти проверку возраста в Discord.

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