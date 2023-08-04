Когда разбиваются мечты: обзор украинской криминальной драмы "Короли рэпа"

3 августа 2023 года в широкий украинский прокат наконец-то вышла музыкально-криминальная драма "Короли рэпа" режиссера Мирослава Латика, успевшая заслужить признание критиков еще два года назад. Почему стоит посмотреть этот фильм сейчас, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями об украинском фильме "Короли рэпа".

О чем фильм

События фильма происходят в наши дни в неназванном, но очень типичном украинском селе, жизнь в котором скучна и бесперспективна, поэтому большинство местных видят единственный шанс на лучшую жизнь в бегстве отсюда.

Главные герои – двое молодых парней, Дима "Казан" и Женя "Арахис", которые вместе мечтают о карьере рэперов. Впрочем, похоже, пока что их мечты ограничиваются исключительно покорением местного сельского клуба. Ведь даже когда мать Димы начинает говорить о переезде в "город", последний всячески препятствует воплощению этой идеи – хотя, казалось бы, он должен был бы наоборот радоваться этой перспективе, ведь там у него было бы гораздо больше шансов построить музыкальную карьеру.

Куда больше Дима мечтает о покорении сердца деревенской красавицы Светы. Последняя хоть и проявляет определенный интерес к своему ухажеру, тем не менее, для нее гораздо важнее удачное замужество с кем-то из неместных и деньги.

Поэтому когда на горизонте у Димы появляются легкие, хоть и грязные деньги от криминала – его борьба с совестью длится недолго. Он послушно выполняет все просьбы бандитов и даже охотно тусуется с ними по модным клубам. Однако когда дела заходят слишком далеко и парень решает сделать правильный выбор и порвать с новыми "бизнес-партнерами", оказывается, что сделать это не так просто. Так что постепенно рушится не только жизнь главного героя, но и все его мечты и надежды.

Параллельно Дима теряет связь с музыкой и своим другом детства Женей, который в итоге оказался куда более благоразумным, хотя сперва именно он подавался как главный дурачок в компании (впрочем, у него хотя бы настоящая работа была).

Кто в главных ролях

Бесспорно, главной звездой фильма стал молодой украинский актер Михаил Дзюба, который до этого сыграл второстепенные роли в триллере "Между нами" (2021) и в сериале "На той стороне" (2020). "Короли рэпа" – его первая главная роль, и, стоит отметить, он отлично с ней справился. Причем экранный Дима совершенно отличается от Михаила, которого мы увидели на премьерном показе.

Роль Жени досталась популярному певцу Антону Вельбою (сценический псевдоним Wellboy), который прославился благодаря хитам "Вишни" и "Гуси". Именно вокруг этого персонажа строилось большинство комедийных моментов в фильме.

В небольшой, но важной роли в фильме появилась и легенда украинского театра и кино Ирма Витовская – она воплотила образ женщины сложной судьбы Нинки "Обочины", которую все в селе считают проституткой, однако за ее историей на самом деле скрывается нечто куда более трагическое. Кстати, как утверждают создатели фильма, актриса настолько перевоплотилась в свою героиню, что во время съемок возле нее остановилась машина, вероятно, действительно приняв ее за проститутку.

Ну а роль главного антагониста – хитрого и жестокого бандита по прозвищу "Сухой" – прекрасно воплотил актер театра и кино Юрий Кулинич. Нашему зрителю он больше всего известен по роли жестокого российского военного в фильме Натальи Ворожбит "Плохие дороги" (2020). За эту работу в 2021 году Кулинич получил награды в категории "Лучшая мужская роль" по версии национальных кинопремий "Золота дзига" и "Киноколо".

О режиссере

Режиссер фильма Мирослав Латик – совсем не новичок в кино. Он начинал свою режиссерскую карьеру еще в начале 2000-х с короткометражек, некоторые из которых были отмечены наградами на отечественных кинофестивалях. Позже он переключил свое внимание на телевидение, на протяжении многих лет работая в качестве режиссера-постановщика над телевизионными шоу, сериалами и документальными проектами.

Наибольшего успеха достиг веб-сериал "5baksiv.net", транслировавшийся в 2015-2016 годах, на основе которого в 2019 году Латик выпустил еще и свой дебютный полнометражный фильм "Халепа на 5 baksiv".

После этого Латик получил приглашение стать режиссером казацкого фэнтези "Максим Оса и золото Песиголовца", который называют первой в истории украинского кинематографа экранизацией комикса. В украинский прокат фильм вышел осенью 2022 года, а уже в январе 2023 года он стал доступен на Netflix.

Параллельно он работал над "Королями рэпа".

Музыка в фильме

Авторы фильма подчеркивают, что вся музыка в фильме – украинская, и они очень гордятся этим фактом.

Композитором и саундпродюсером фильма выступил украинский электронный музыкант Cepasa (Павел Ленченко). Также в фильме звучат треки таких известных украинских музыкантов, как Kalush, KAZKA, Crechet, Wellboy и других.

Кстати, что Дзюба, что Вельбой, несмотря на то, что оба в реальной жизни имеют опыт написания текстов и музыки, "читали рэп" впервые (да, "рэп не поют – рэп читают", как постоянно повторяет "Казан" на протяжении фильма).

Особенно хочется отметить трек про картошку.

Реакция на фильм

Премьера фильма "Короли рэпа" состоялась еще на Одесском международном кинофестивале 2021 года, где лента стала настоящим фаворитом показов. Позже фильм Латика получил множество наград и положительных отзывов на украинских и международных кинособытиях.

Сейчас на IMDb у фильма довольно высокая оценка 7,7 баллов из 10.

Наш вердикт

"Короли рэпа" – это еще один пример фильма, который доказывает, что на современное украинское кино можно ходить в кинотеатры не только через силу из патриотических соображений "просто чтобы поддержать свое", а потому, что там вас ждет действительно интересное зрелище.

Под яркой картинкой, современным саундом и колоритным деревенским юмором, фильм "Короли рэпа" является довольно глубокой и горькой историей о взрослении, правильном выборе и разбитых мечтах.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко