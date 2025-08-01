1 августа - очень богатая международными и народными праздниками дата.

Дата 1 августа 2025 - насыщенный день с большим количеством торжеств. О том, какой сегодня праздник в церкви, хорошо знают верующие люди. В Украине поздравляют специалистов по работе с наличными, а в народных традициях - святят мёд.

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Какой сегодня праздник в Украине

Выдающиеся люди, которые прославили нашу страну и родились в сегодняшнюю дату, это генерал армии УНР Петр Самутин, художник Дезидерий Миллий, публицист Богдан Осадчук.

Праздник сегодня в Украине отмечается с 1993 года - День инкассатора, работника банка, который перевозит наличные и наполняет ими банкоматы. Если у вас есть такие знакомые, то стоит их поздравить.

Какой сегодня праздник в мире

31 июля является датой рождения нескольких примечательных личностей - польский король Сигизмунд II Август, ботаник и зоолог Жан Батист Ламарк, писатель Герман Мелвилл, вирусолог Люк Монтанье, модельер Ив Сен-Лоран.

Международных торжеств в эту дату немало. Вот лишь некоторые праздники сегодня - День грудного вскармливания, День собак-поводырей, День клоуна, День работника техподдержки, День подруги, День пива, День маджонг.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее до перехода на современный календарь православные чествовали в эту дату святую Макрину Каппадокийскую. Теперь 1 августа - праздник семи мучеников Маккавеев и Изнесение чесного дерева Животворящего Господнего Креста.

Также у христиан начинается Успенский пост, который продлится до четырнадцатого августа. В течение него нельзя есть яйца, мясо, молочные продукты, а также рыбу.

Что за праздник сегодня в народе

Приметы об этой дате дают подсказку о том, какой будет погода в ближайший период:

если похолодало, то лето будет коротким;

какая погода, таким будет весь август;

если в ульях мед не сладкий, то будет скудный урожай.

Для наших предков было очень важно то, какой сегодня церковный праздник. У славян он получил названия Маковей, Первый Спас и Медовый Спас. Принято посещать богослужение и святить в церкви мёд, мак, дикие травы и воду. Затем дома устраивают ужин из освященных продуктов. Главным праздничным блюдом считается различные десерты и выпечка с мёдом и маком. Дом украшают букетом полевых цветов.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования определяют не только то, что сегодня за праздник, но и его запреты. Несчастливой дата считается для физического труда, уборки, веселья, шумных развлечений. Запрещается переедать, пить алкогольные напитки, нарушать пост.

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